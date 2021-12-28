/668926/المريخ-السوداني-يفتح-النارعلى-الكاف-بسبب-موسيماني-تفاصيل

شهدت قرعة بطولة دوري أبطال الإفريقية اليوم الثلاثاء على العديد من المفاجآت بين الفرق المشاركة في البطولة، لتسفر على العديد من المنافسات القوية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: وشن عادل أبو جريشة نائي نادي المريخ هجوماً شرساً علي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، لتعيين موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي لسحب قرعة دوري أبطال إفريقيا. وقال عادل ابو جريشة نائب رئيس المريخ عقب إنهاء القرعة :” لا يمكن أن يكون ممثلا لفريق هو من يسحب القرعة ماحدث ليس عادلاً سنلعب في اثوبيا”. وكان وأجرى الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، مراسم القرعة والتي يمثلها بمقر الاتحاد الإفريقي، لبطولة الكونفدرالية لموسم 2021. نتيجة قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا المجموعة الأولى: المريخ "السودان" - الهلال "السودان" - ماميلودي صنداونز "جنوب إفريقيا" - الأهلي "مصر". المجموعة الثانية: أمازولو "جنوب إفريقيا" - وفاق سطيف "الجزائر" - هورويا "غينيا" - الرجاء "المغرب". المجموعة الثالثة: جواننج جالاكسي "بوتسوانا" - شباب بلوزداد "الجزائر" - النجم الساحلي "تونس" - الترجي ("تونس". المجموعة الرابعة: ساجرادا إسبرانسا "أنجولا" - بترو أتليتيكو "أنجولا" - الزمالك "مصر" - الوداد (المغرب) قرعة الكونفدرالية موسم 2021 المجموعة الأولى: الأهلي "ليبيا" - زاناكو "زامبيا" - الصفاقسي "تونس" - بيراميدز "مصر". المجموعة الثانية: الاتحاد "ليبيا" - شبيبة الساورة "الجزائر" - أورلاندو بايرتس "جنوب إفريقيا" – "شبيبة القبائل "الجزائر" أو ريال ليوباردز "إي سواتيني". المجموعة الثالثة: أوتوهو "الكونغو" - المصري "مصر" - القطن "الكاميرون" - مازيمبي "الكونغو الديمقراطية". المجموعة الرابعة: الحرس الوطني "النيجر" - أسيك أبيدجان "كوت ديفوار" - سيمبا "تنزانيا" - نهضة بركان "المغرب".

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