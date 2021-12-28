/668950/اقتصادية-قناة-السويس-تستقبل-وفد-الصالون-البحري-المصري

استقبلت المنطقة الاقتصادية بالقطاع الشمالى، اليوم الثلاثاء، وفد أعضاء الصالون البحري المصري، برئاسة اللواء بحريحمود متولي الأمين العام, واللواء بحري محمد عبد القادر جاب الله مساعد الأمين العام لفرع بورسعيد؛ للتعرف على أعمال تطوير الموانئ وتفقد ومتابعة العمل الجاري تنفيذه، ويرصد دوت الخليج التفاصيل .

وفي بداية اللقاء رحب اللواء محمد براية نائب رئيس الهيئة "للقطاع الشمالى" بالوفد معربًا عن سعادته باهتمام الوفد بالتعرف عن قرب بالفرص الاستثمارية بالمنطقة وكذلك التعرف على المزايا والإعفاءات، وقال إن المنطقة الاقتصادية تعمل حاليًّا على منظومة الخدمات البحرية التى ستطلق قريبًا فى موانئها مما ينعكس على أداء الأعمال وجذب المزيد من الخطوط الملاحية العالمية.

اقتصادية قناة السويس تستقبل وفد الصالون البحري المصري

ومن جانبه أوضح اللواء عادل رزق "مدير عام ميناء غرب بورسعيد" ماتشهده الميناء من استكمال إنشاء رصيف عباس بطول ٦٧٠.٤٥مترًا، وغاطس ١٧ مترًا، ورفع كفاءة وإنشاء شبكة الطرق وأرصفتها والميادين، واستكمال المنظومة الإلكترونية المعلوماتية، و ميكنتها بما يتواكب مع متطلبات الموانىء الذكية والذي يحقق أهداف التنمية المستدامة مصر ٢٠٣٠، وعقب اللقاء اصطحب سيادته الوفد في جولة ميدانية بالميناء لزيارة الأرصفة والمشروعات المزمع إقامتها.

ومن جانبه أعرب وفد الصالون البحري عن سعادته بزيارة المنطقة الاقتصادية لما تتمتع به من مزايا وإعفاءات تجعلها المنافس الأكبر ضمن المناطق الاقتصادية فى العالم.

جدير بالذكر أن الصالون البحري تأسس في أغسطس 2012، وهو أحد الصالونات الثقافية المتخصصة والذي يضم نخبة متميزة من المهتمين بالمجال البحري والأعمال البحرية، والاقتصاد والثقافة وشتى العلوم الاجتماعية بهدف تسليط الضوء على الاقتصاد المرتبط بالبحر ونشر الثقافة البحرية باعتبار مصر دولة بحرية في المقام الأول ومشاركة منهم في النهضة التي تنشدها البلاد.

وفي سياق أخر أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان لها اصدرته، اليوم الثلاثاء، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة ATLANTIC ROSE وجنسيتها بالو ويبلغ طولها 136 متر والغاطس 7.7 متر وذلك لتفريغ 5 آلاف رأس ماشية حية بالميناء ويرصد دوت الخليج التفاصيل .

وذكر البيان أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 25 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 6 سفن حاويات وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة 6 سفن ومن المنتظر وصول 5 سفن .

بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج سفينة حاويات و من المنتظر دخول سفينة حاويات . كما استقبل الميناء سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة بضائع عامة.

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ على الأرصفة .