/669026/سليمان-وهدان-يترشح-على-مقعد-العضوية-فوق-السن-بالزمالك-في-قائمة-مرتضى-منصور

تواجد النائب سليمان وهدان رئيس الهيئة الرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، بقائمة مرتضى منصور المرشحة على مجلس إدارة الزمالك.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء النائب سليمان وهدان في قائمة المستشار مرتضى منصور لرئاسة مجلس الإدارة بنادي الزمالك بفترة جديده، على مقعد العضوية فوق السن.

النائب سليمان وهدان عضو مجلس النواب الحالي، ورئيس الاتحاد البرلماني الإفريقي منذ 2015، ومالك مؤسسة وهدان لتجارت السيارات للإستراد والتصدير.

قائمة مرتضى منصور في انتخابات الزمالك:

مرتضي منصور "رئيس"

اللواء مصطفى هدهود "نائب"

خالد لطيف "أمين صندوق"

أحمد مرتضي منصور "عضو"

اللواء علاء مقلد "عضو"

مريم نصحي "عضو"

سليمان وهدان "عضو"

جمال عبد الحميد "عضو"

بسنت سيد جوهر "تحت السن"

محمود طه "تحت السن"

أحمد دعبس "تحت السن"

من ناحيه اخري تقدم هاني زادة بأوراقة على منصب العضوية فوق السن، في حين تقدم نجله أحمد هاني زادة بأوراقة على منصب تحت السن.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك قد أعلن فتح باب الترشح لانتخابات الزمالك يوم الأربعاء الماضي، وتنتهي المدة اليوم الثلاثاء.

وكان أحمد سليمان قد قدم أوراق ترشحه للانتخابات أمس الإثنين على رئاسة القلعة البيضاء.

مرتضى منصور

تحدث المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، حول الحدائق المسماه على رموز القلعة البيضاء وشهداء الوطن.

وقال مرتضى منصور خلال فيديو مصور له على صفحته الرسمية: "زهقنا من الناس بتتكلم أننا عملنا يفط لرموز الزمالك، وهحوم شديد عشان عملنا حديقة بأسم رضا عبد العال أكنو دا واحد هربان، هو لاعب كان في الزمالك ورؤوف جاسر كان السبب في رحيلة وأجبره على ذلك".

وأضاف: " لم أحد يذكر أننا عملنا حدائق وحمامات سباحة مسماه على شهداء الوطن والجيس الذين ضحوا بأنفسهم من أجلنا، نحن كرمنا الشهيد أحمد منسي ومحمد مبروك ولم أحد يتحدث حول هذا الأمر".

اللجنة المؤقتة للزمالك السابقة

وأكمل: " اللجان خربت النادي وزودوا عقود اللاعبين 4 أضعاف، كان يوجد لاعبين عقودهم 2 مليون أصبحت 15 هل هذا يعقل؟، نحن تحملنا ونتحمل ما فوق طاقتنا".

وزاد: " من ساعت ما رجعنا وأحنا بنعالج ما فعلوا اللجان الماضية بتدمير النادي، أطالب حسين السيد وحسين السمري وطارق جبريل أو أي شخص كان متواجد بالرد علينا وعلى المستندات التي تدينهم في قضايا فشلوا في حلها".

وأردف: " تم تدمير الصالات والأسانسيرات وسرقوا التكييفات والشاشات، وقاموا بتخريب الكراسي والنادي بأكمله".