« لعبة وزير التعليم مرفوضة ..وحذفها لايكفى من الحكومة» ماذا حدث فى مجلس النواب اليوم؟«فيديو وصور»

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/669036/لعبة-وزير-التعليم-مرفوضة-وحذفها-لايكفى-من-الحكومة-ماذا-حدث-فى-مجلس-النواب-اليومفيديو-وصور
- شهدت الجلسة العامة الثلاثاء مناقشة نحو 140 أداة رقابية لوزير التربية والتعليم د. طارق شوقى، حيث مع انطلاقة تم إعلان عدد من الضوابط للحديث حيث الإلتزام بالوقت المحدد وموضوع طلب الإحاطة كما تم عرض جميع الأدوات الرقابية مرة واحدة من جانب الأعضاء وتولى الوزير التعقيب إلا أنه مع بدء التعقيب قاطعة أحد النواب ليرد بقوله«كدا مش هدخل اللعبة دى» لتثير هذه الجملة أزمة كبيرة بالمناقشات توقف أمامها رئيس المجلس وحذفها من المضبطة وإعتذر عنها وزير شئون المجالس النيابية علاء فؤاد.
أزمات التعليم
- الأعضاء انتقدوا وزير التربية والتعليم، بسبب مخالفته للدستور الذى نص على مجانية التعليم، لربطه تسليم الكتاب المدرسي للتلاميذ بدفع المصروفات وأيضا ملف الوجبات المدرسية وانخفاض أعداد المدرسين ومنهج الصف الرابع الابتدائي.
- قماشة البدلة
- النائب أحمد خليل خير الله، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب النور وجه انتقادات للوزير بقوله «الوزير صنع البدلة قبل أن يصنع قماش البدلة، نريد أولويات وتدرج في التعامل وإلا أصبحت الوزارة وزارة كرفتات نريد تدرج حقيقي في التعامل المواطن..المعلمين غير مؤمنين بمشروعك».
- التابلت والمواقع الإباحية
- نائب حزب النور أحمد حمدي خطاب، قال إن هناك مشكلات كبرى في منظومة التعليم، ليبدي اعتراضه على أن منهج الصف الرابع الابتدائي يخلو من الأحاديث النبوية، وهو أمر مستغرب بالنسبة إليه، وأن نظام الثانوي والتابلت به مشكلات عديدة، وقال أن الأدوات الذكية التي وفرتها الوزارة دون تخطيط جيد لكيفية استخدامها، أمثال التابلت والصبورة الذكية، يتسخدمها الطلاب لفتح المواقع الإباحية، وليس لتطوير المنظومة التعليمية.
- عودة ضرب الطلاب
- النائب احمد الشيشيني، قال أن الطلاب تجرأو على المدرسين بسبب منع الضرب فى المدارس، وهو ما يتطلب اتخاذ اجراءات من الوزارة لحماية المدرسين متابعا:"الطالب الذى يريد التعليم فعليه أحترام المدرس ـ خاصة ان الوزارة ليست وزارة تعليم فقط ولكنها وزارة تربية أيضا ؟ ووجه النائب حديثه للوزير :" لا يكلف الله نفسا إلا وسعها"، متسائلا: هل قام الوزير بالاطمئنان لاجراءات وزارة الاتصالات فى تشغيل التابلت فى المدارس من خلال توافر الانترنت؟.
- مسابقة الـ26ألف معلم و120ألف معلم
- تضمنت الانتقادات تساؤلات حول مصير مسابقة ال 36 ألف معلم، ومصير ملايين الجنيهات التى تم جمعها من المتقدمين فى المسابقات، حيث انتقدت النائبة أميرة أبو شقة عدم قيام وزارة التربية والتعليم بالبت ، فى مسابقة ال120 ألف معلم التى أعلنت أعلنت عنها الوزارة فى وقت سابق وتم تحصيل أموال منهم مقابل تقديم الملفات .
- إلغاء التشعيب
- انتقد النائب إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، إعلان وزير التربية والتعليم، إلغاء التشعيب دون عرض القرار على المجلس، فضلا عن تصريحاته بأنه قرار نهائي لا رجعة فيه قائلا:"كرامة البرلمان أعلى من كرامة الحكومة وكان يجب الرجوع للمجلس فى ذلك القرار". وتابع النائب إيهاب رمزي: وزارة التربية والتعليم أصبحت مصنع للمآسى النفسية والاجتماعية داخل الأسرة المصرية.
- أزمة اللعبة
- مع بدء رد وزير التربية والتعليم طارق شوقى، قام أحد النواب بمقاطعته ليرد بقوله«بالطريقة دى مش هدخل اللعبة دى» ليقر رئيس المجلس حذف الكلمة من المضبطة، ومع إسهاب الوزير فى الرد وإلقاء اللوم على وزارات أخرى منها الصحة والتخطيط طالب رئيس المجلس وزير شئون مجلس النواب بالتعقيب والرد على هذه المسئولية.
- ردود الوزير
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- تضمنت ردود الوزير التأكيد على:
- مادتا العلوم والرياضيات، في الصف الرابع الابتدائي مخصصة لعام دراسي أطول من العام الدراسي المصري.
- نبني مناهج جديدة لـ50 سنة، ودافعين ولازم نأخذ حقنا من الجهات التي تساعدنا، والمحتوى على أعلى مستوى في العالم.
- وجود تلك المناهج والكتب في يد أفقر طفل في مصر يؤكد وجود تطور، تلك الكتب في مدارس دولية، مصروفاتها بـ200 ألف و300 ألف جنيه أنا مديه للمدارس الحكومية في أي نجع.
- بخصوص عدد الوحدات والدروس في مناهج الصف الرابع، أرسلنا للمدارس تعليمات، محدش قالهم إدي درسين وثلاثة في الحصة، علشان تخلص قبل الترم، مطلوب من المدرس يمشي بالتسلسل الطبيعي وأشوف وقف فين، نكمل بعد إجازة نصف العام، وبرتم مريح للأولاد.
- كل أم لازم تبقى فاهمة إن من المصلحة ابني يعرف مخرجات التعلم علشان ما نضغطهمش نمشي بالرتم الطبيعي، لا تحكموا على الكتب بالحجم أو إني لازم أخلص في الزنقة دي.
- العام الدراسي في مصر 100 يوم، لو عرفنا نجيبهم من غير كورونا، والمتوسط في البلاد الأخرى 180 يوم، فما فوق، في اليابان يقترب من 300 يوم"، وهذا التفاوت ينتج "فجوة تعليمية"..."المناهج علشان تتعمل برواقة عايزة 180 يوما معنديش غير 100.
- في مناهج رابعة ابتدائي لا مشكلة في الزمن، المنهج ممتاز اللي مش قادر يفهمه بسبب إن مفيش معلم جيد، عملنا قناة مدرستنا 1 تعرض الحصص كأنك في المدرسة بالضبط، وبجداول، وإعادة تعرض على التليفزيون واليوتيوب. وعلى الأمهات تنسى الضغط العصبي الخاص بالوقت، نخلص قد ما نقدر عايزين نعلم الولاد وليس من حق الأمهات السؤال عن نماذج الامتحانات.
- شكلة تعيين ال36 ألف وال120 ألف معلم ، قضية قومية تحظي بإهتمام الحكومة ، ولكن هناك سوء فهم تجاه تلك القضية ، خاصة أنه لايوجد تعيينات فى الجهاز الإدارى للدولة ، حيث إن النواب أذا ارادوا تثبيت ال36 ألف وال120 الف معلم ، فعليهم تغيير القانون الحالي خاصة أن القانون الحالي لا ينص على التعيين او التثبيث ، مطالبا النواب بإدخال تعديلات على القانون تسمح بتعيين المدرسين والأطباء ، قائلا :" التعيين ليس فى يدى أرغب مثلكم فى تعيين المدرسين ولكن ليس لدينا موازنة للتعيين والقانون لايسمح لنا بذلك ".
- غضب رئيس النواب
- قال المستشار حنفي جبالي، إن جميع سلطات الدولة المصرية تتعاون من أجل تحقيق صالح الوطن، لسنا سلطة ضد سلطة، جميع السلطات أقسمت على احترام الدستور، المجلس سلطة تشريعية ولسنا بصدد "لعبة" كما ورد على لسان وزير التعليم، وقد طلبنا حذف الكلمة وتابع رئيس مجلس النواب: لايكفي حذف الكلمة من المضبطة، ووزارة الشؤون النيابية منوط بها الرد، وإلا الحكومة ستكون "غير ملمة" بالدستور، نحن نحترم الحكومة ونتوقع منها الاحترام المتبادل ليبادر وزير الشؤون المالية بالرد والاعتذار، قائلا: الحكومة تعتذر عن أي كلمة أثارت حفيظة المجلس، الحكومة تكن للمجلس كل التقدير والاحترام، الحكومة حريصة على ذلك تماما، ونكرر اعتذارنا للمجلس الموقر، ليتم بعدها رفع أعمال الجلسات حتى 4يناير المقبل.
اللجان النوعية
لجنة التضامن
- انتهت اللجنة من أول 3مواد من مشـروعى القانـونين المقـدمـين من كـلٍ من النائب أشـــرف رشاد الشريف، والنائبة دعاء عريبى و(60) نائبًا (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة،مع البدء فى المادة الرابعة وذلك بعد أن تمت الموافقة من حيث المبدأ على مشروعى القانونين، حيث تم التوافق على تغير مسمى الصندوق لـ قادرون بإختلاف فى تبعية رئيس الجمهورية.
لجنة الخطة
- اجتمعت اللجنة لمناقشة متابعة مدى تنفيذ توصيات اللجنة التي وردت بتقريرها العام عن الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2021/ 2022، وأشار الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، إلي أن اللجنة كانت قد أصدرت توصية فيما يخص دعم الاعتمادات المقررة لموازنة ديوان عام وزارة الصحة والسكان، وتتضمن دعم الباب الرابع (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية) بمبلغ مليار جنيه، تخصص لنفقات علاج المواطنين.
- ورد ممثل وزارة الصحة، موضحا أن المخصص للموازنة للباب الرابع (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية) 6.7 مليار جنيه، وما تم صرفه حتى الآن مبلغ 4.3 مليار جنيه، والمتبقي من المخصص في الموازنة لهذا الباب 2.4 مليار جنيه وأشار إلى أن وزارة المالية ليس لديها مانع في صرف مبلغ مليار جنيه إضافي، وفقًا لتوصيات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لدعم الباب الرابع (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية) يتم تخصيصها لبند العلاج على نفقة الدولة.
لجنة الصحة
- أكدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، التوافق على مشروع قانون المجلس الصحي المصري المقدم من الحكومة بعد أول جلسة حوار مجتمعي حوله عقدتها، و قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية، إن هناك توافق على أهمية القانون، وإن هناك جدل حول مسماه، متابعا: "المجلس مستقل يتبع رئاسة الجمهورية بجميع أفراد الفريق الصحي في جمهورية مصر العربية".
- وأشار إلي أن اللجنة ستواصل الحوار المجتمعي حول القانون، مضيفا أن القانون يهدف إلي تطوير مستوى التدريب الطبي والصحي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية ولخريجي الكليات الطبية والصحية المختلفة، واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية الآمنة، لضمان تحسين الخدمات الصحية في مصر، وفقاً للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة.
مجلس النواب
- وأضاف حاتم "يختص المجلس بوضع المعايير والإجراءات والإشراف على الامتحانات المؤهلة للحصول على ترخيص مزاولة المهن الصحية، ووضع مواصفات ومعايير للمؤسسات الطبية التي تمتلك مقومات التدريب لمرحلة ما بعد التعليم الجامعي في المجالات الصحية بتخصصاتها المختلفة ومتابعة تقييم ممارساتها الصحية".
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