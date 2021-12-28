« لعبة وزير التعليم مرفوضة ..وحذفها لايكفى من الحكومة» ماذا حدث فى مجلس النواب اليوم؟«فيديو وصور»

في مناهج رابعة ابتدائي لا مشكلة في الزمن، المنهج ممتاز اللي مش قادر يفهمه بسبب إن مفيش معلم جيد، عملنا قناة مدرستنا 1 تعرض الحصص كأنك في المدرسة بالضبط، وبجداول، وإعادة تعرض على التليفزيون واليوتيوب.

و

على الأمهات تنسى الضغط العصبي الخاص بالوقت، نخلص قد ما نقدر عايزين نعلم الولاد وليس من حق الأمهات السؤال عن نماذج الامتحانات.