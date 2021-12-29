/669048/بمساعدة-محمد-صلاح-ليستر-سيتي-يفوز-على-ليفربول-بهدف-نظيف-بالدوري-الإنجليزي

حقق فريق ليستر سيتي الإنجليزي فوزاً هاما على حساب ليفربول بهدف نظيف، ضمن مباريات الجولة الـ 19 للدوري الإنجليزي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وفاجئ ليستر سيتي أصحاب الأرض الجميع، وحققوا نتيجة جيدة بعد الخسارة الأسبوع الماضي أمام مانشستر سيتي بسداسية مقابل ثلاثة.

وأحرز لوكمان هدف اللقاء الوحيد مع مطلع الدقيقة 56 وكان محمد صلاح قد أضاع ركلة جزاء لصالح فريق ليفربول.

وتألق كاسبر شمايكل حارس ليستر سيتي خلال مجريات اللقاء وتصدى لأكثر من هدف محقق وحاز على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

بهذه النتيجة يتوقف رصيد ليفربول عند 41 نقطة بالمركز الثاني وبفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب الصدارة.

أما فريق ليستر سيتي فقد وصل للنقطة 25 وبالمركز الثامن في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستعد ليفربول للمباراة القادمة أمام تشيلسي في لقاء هام وصعب للغاية على رفاق محمد صلاح، ولم يفز الفريق في آخر مبارتين على التاولي وحصد نقطة واحدة.

تشكيل ليفربول لمواجهة ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي عن تشكيل فريقه لمواجهة ليستر سيتي في لقاء الجولة العشرين في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتنطلق صافرة بداية مباراة ليستر سيتي وليفربول في العاششرة مساء، في لقاء يشهد عليه ملعب كينج باور معقل فريق ليستر.

تشكيل ليفربول أمام ليستر سيتي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أرنولد، جويل ماتيب، فان دايك، تسيميكاس.

خط الوسط: جوردان هندرسون، فابينيو، تشامبرلين.

خط الهجوم: محمد صلاح، جوتا، ساديو ماني.

بدلاء ليفربول أمام ليستر سيتي

كيليهر، كوناتي، ميلنر، كيتا، فيرمينو، جوميز، جونز، بييك، ويليامز.

موقف الفريقين في الدوري

ويدخل ليفربول لقاء ليستر اليوم، وهو يحتل وصافة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 41 نقطة من أصل 18 مباراة، حقق من خلالها الفوز في 12 مباراة، وتعادل في 5، وخسر في لقاء وحيد.

ويدخل ليستر سيتي لقاء اليوم، وهو يحتل المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 22 نقطة من أصل 17 مباراة، حقق من خلالها الفوز في 6 مباراة، وتعادل في 4، وخسر في 7 لقاءات.