مواعيد مباريات اليوم الأربعاء.. والقنوات الناقلة

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تقام اليوم الأربعاء، مواجهات هامة في أندية العالم، ومن أبرزها مباراة تشيلسي ضد نظيرة برايتون ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي تقام مباراة تشيلسي ضد نظيرة برايتون والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 9:30 مساء عبر قنوات beIN Sports 2 HD Premium. تقام مباراة برينتفورد ضد فريق مانشستر سيتي في تمام الساعة 10:15 مساء عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium. مواعيد مباريات الدوري المغربي يخوض فريق نهضة بركان مبارياته ضد نظيرة يوسفية برشيد في تمام الساعة 5 مساءً. تقام مباراة الدفاع الحسني ضد فريق الجديدي سريع وادي زم في تمام الساعة 7:15 مساءً. مواعيد مباريات الدوري البرتغالي سبورتينج لشبونة ضد فريق بورتيمونينسي في تمام الساعة 11 مساءً. حقق فريق ليستر سيتي الإنجليزي فوزاً هاما على حساب ليفربول بهدف نظيف، ضمن مباريات الجولة الـ 19 للدوري الإنجليزي. وفاجئ ليستر سيتي أصحاب الأرض الجميع، وحققوا نتيجة جيدة بعد الخسارة الأسبوع الماضي أمام مانشستر سيتي بسداسية مقابل ثلاثة. وأحرز لوكمان هدف اللقاء الوحيد مع مطلع الدقيقة 56 وكان محمد صلاح قد أضاع ركلة جزاء لصالح فريق ليفربول. وتألق كاسبر شمايكل حارس ليستر سيتي خلال مجريات اللقاء وتصدى لأكثر من هدف محقق وحاز على جائزة أفضل لاعب في المباراة. بهذه النتيجة يتوقف رصيد ليفربول عند 41 نقطة بالمركز الثاني وبفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب الصدارة. أما فريق ليستر سيتي فقد وصل للنقطة 25 وبالمركز الثامن في الدوري الإنجليزي الممتاز. ويستعد ليفربول للمباراة القادمة أمام تشيلسي في لقاء هام وصعب للغاية على رفاق محمد صلاح، ولم يفز الفريق في آخر مبارتين على التاولي وحصد نقطة واحدة.

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