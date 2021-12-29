/669070/حسين-الجسمي-يطرح-أغنية-ما-بحبك-باللبناني-تعرف-على-كلماتها

طرح النجم الإماراتي حسين الجسمي أحدث أغانيه اللبنانية والتي تحمل اسم ما بحبك وهي من ألحانه، وتعاون الجسمي في أحدث أعماله الغنائية اللبنانية ما بحِبك مع الشاعر اللبناني منير عساف، وقام بتوزيع الأغنية والمكس والماستر المايسترو اللبناني هادي شرارة.

دوت الخليج تنشر كلمات أغنية حسين الجسمي ما بحبك الجديدة

وقدم حسين الجسمي في أغنية ما بحبك أسلوبًا جديدًا برؤيته الفنية والغنائية، وتحمل في هويتها اختلافًا بالأغنية اللبنانية. وتضمنت كلمات الأغنية الرومانسية ما بحبك" وصفًا لطريقة المحبة والعشق ومشاعر المحب الكبيرة، وتقول الأغنية:

بعمري ما رح إشتَقلَك .. وْلا جِن تا إرجَعلَك

أصلاً ما فيي إِبعُد .. عَنَّك أنا

لا إنتَ نُصّي التاني .. وَلا بعيونَك عنواني

إنتَ أقرَب لَروحي .. مِنّي أنا

قَد السما ما بحِبَّك .. قد البحِر ما بحِبَّك

قد الهوا ما بحِبّك .. أكتر أكيد

بحِــبَّك تا الدّنيي تِخلَص .. والغالي لْوَحدو يرخَص

ووقت للّي الحُب بْيِنقَص .. حُبّي بيزيد

أغنية ما بحبك حسين الجسمي

وتميزت أغنية ما بحِبك أيضاً بالتصميم الخاص لفيديو الأغنية، والذي حمل رؤية جميلة عصرية، وتم طرحه عبر القناة الرسمية للفنان حسين الجسمي في YouTube ، متضمنة كلمات الأغنية، الى جانب عرضها عبر جميع المنصات الإلكترونية المتخصصة، وعبر جميع الإذاعات الخليجية والعربية.

أغنية ما بحبك للفنان حسين الجسمي التي طُرحت أمس الثلاثاء 28 ديسمبر، استطاعت أن تقترب إلى ربع مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وذلك في أقل من 24 ساعة.