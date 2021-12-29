تعرف على موعد عيد الغطاس عام 2022.. وسر تسميته

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يعتبر عيد الغطاس من الأعياد المسيحية التي يحتفل بها الأقباط داخل مصر وخارجها كل عام في شهر يناير، ويحتوي هذا العيد على الكثير من مظاهر الفرحة والسعادة وتتزين الشوراع بألوان الزينة في عيد الميلاد المجيد، كما يحرص العديد من الأقباط على ممارسة بعض الطقوس الدسنسة التي تعبر عن الفرحة بالقيامة مع السيد المسيح له المجيد.

دوت الخليج

عيد الغطاس يعني عند الأقباط هو الظهور الإلهي إلى حلول الروح القدس على المسيح، وذلك اثناء عماده في نهر الأردن على يد يوحنا المعمدان، وفي هذا الصدد يستعرض موقع "دوت الخليج" أهم المعلومات عن عيد الغطاس الذي يهل على المصريين الاحتفال به في يناير المقبل.

السر وراء تسميته عيد الغطاس بهذا الأسم

سمى هذا العيد بهذا الأسم بعد تعميد يوحنا المعمدان المسيح عن طريق غطسة في نهر الأردن، كما يطلق عليه في العراق عيد الدنح، وذلك بمعنى الظهور والاعتلان والإشراق، كما يعرف حول العالم بعيد الظهور الإلهي، وذلك بعد حلول الروح القدس على المسيح على شكل حمامة بيضاء، كما هللت السماء بصوت مقدس يقول: "هذا هو ابني الحبيب الذي سرت به سررت"، وذلك وفق ما ذكر في الانجيل.

موعد عيد الغطاس حسب التقويم اليوناني والروماني

موعد عيد الغطاس يختلف من دولة لآخرى، وذلك يرجع إلى الاختلاف بين التقويم اليوناني والروماني، حيث يتم الاحتفال به في يوم 6 يناير، في الدول الأوروبية و الغربية، وذلك وفقا للرومان، فيما تحتفل الكنائس في الشرق ودولتي روسيا واليونان، بعيد الغطاس في يوم 19 من يناير، وذلك وفق التقويم اليوناني.

مظاهر الاحتفال بعيد الغطاس

هناك العديد من المظاهر المعتادة للاحتفال بعيد الغطاس، وتختلف من دولة إلى آخرى، حيث يشيع في هذا اليوم تبادل التهاني والمعايدات، ونشر الود والبهجة والسرور بين الأسر، وفي هذا اليوم يقوم الآباء بتعميد أطفالهم لينالوا روح الطهارة والعفة في المسيحية، كما تتزين الشوارع والميادين بالأوان المختلفة وإطلاق الترانيم لتمجيد المسيح، وتطلق الألعاب النارية في الهواء ليلا للتعبير عن الفرحة بميلاد المسيح عيسى.

وفي دولتي روسيا واليونان يوجد مظاهر هامة حيث يتم إلقاء صليب في مياة متجمدة ويقوم الشباب بالسباحة والغطس ويتسابقون في الإتيان به.