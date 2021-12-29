/669188/قناة-CBC- تطلق-البرومو-الاول-لحلقة-تامر-حسني-مع-مني-الشاذلي
بعد إعلان عن حلقة تامر حسني ليلة رأس السنة، أطلقت قناة CBC برومو الحلقة التي يحل فيها تامر حسني ضيفا مع الاعلامية مني الشاذلي ببرنامج "معكم منى الشاذلي"، يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساًء.
دوت الخليج
تامر حسني يقدم إستعراضات بضيافة منى الشاذلي
ويطل تامر حسني بالبرومو، وهو يغني داخل الاستوديو وسط تفاعل كبير من الجمهور، ويقدم عددا من الاستعراضات والألعاب التلفزيونية ويظهر مواهبه المتعددة في التأليف والإخراج والتقليد في عرض تفاعلي مع الحضور.
ويروي بدايات ظهور موهبته الغنائية على سلالم الجامعة، وكيف كانت كواليس ظهوره الأول من خلال شاشة التلفزيون المصري الذي كان بداية انطلاقه في مشوار النجومية. كما تحدث عن مواقف طريفة خلال مشاركته في عدد من الألعاب داخل الاستوديو، حيث تسأله منى الشاذلي: "حبيت كام واحدة في الجامعة؟"، فيصمت ضاحكا، لترد: "خايف من بسمة؟، فيجيب: "لا.. أنا بحترم بسمة".
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