/669191/حمل-مجدى-الهوارى-لطليقته-غادة-عادل-يغضب-الجمهور-شيل-وبوس-وهيافة

آثار حمل المخرج مجدى الهوارى لطليقته الفنانة غادة عادل في الحلقة التي جمعتهما بعد 5 سنوات من الطلاق الجدل الكبير، حيث أن حلقة برنامج بصراحة مع شهدت عتاب بين الفنانة والمخرج حول الأسباب التي تسببت في انفصالهما وفي نهاية الحلقة عبر مجدى الهوارى عن حبه لها وعرض عليها الخروج عقب البرنامج ووافقت.

انتشرت صورة عقب حلقة مجدى الهواري وغادة عادل، نشرها المخرج عبر القصص المصورة بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وهو يحمل طليقته مما جعل الجمهور ينتقدهما.

دوت الخليج ترصد في السطور التالية تعليقات الجمهور الغاضبة من غادة عادل ومجدي الهواري

كتب أحد مستخدمي موقع تويتر: "التريند جنن الناس ده ردي ع حلقة المحن والهيافة بين غادة عادل ومجدي الهواري واحد مطلق واحدة فيروح شايلها وبوس واحضان قدام الكاميرات يا سلام ع الرسالة اللي عايزين نوصلها والمحن يشتغل".

وكتب آخر: "انا شوفت الحلقة بتاعت غادة عادل ومجدي الهواري ومش عارفه بجد ده ايه يعني عايزين تتعاتبوا وتناقشوا الاسباب اللي خليتكوا تتطلقوا ماتناقشوها بينكوا وبين بعض مش فاهمة ليه معموله حلقة يعني ومعلش هي النهايات اخلاق وكل حاجة بس مش لدرجة انه شالها ف الاخر يعني ماصباح الفل بقي".

بينما علق أحد الجماهير وكتب: "غادة عادل مع طليقها اثبتتلي اننا ممكن نتعامل مع الا قدامنا عادي خالص وكان مفيش حاجه بس قلبنا وجعنا منه بس ادينا بنتعامل بقا وخلاص".

وشبه الجمهور علاقة غادة عادل بأحد المشاهير الأجانب وكتبت: "غادة عادل ومجدي الهواري ده تقليد حوار Will Smith و Jada Pinkett لما خانتة مع صاحب ابنها وقعدوا ف اليرنامج يتعاتبوا وف الأخر رجعوا عادي".

غادة عادل في فيلم المحكمة

وشاركت مؤخرًا غادة عادل في بطولة "فيلم المحكمة"، الذي طُرح الأيام الماضية بدور الرض السينمائي، وقام بمشاركتها في البطولة عدد من الفنانين منهم فتحي عبد الوهاب، صلاح عبد الله، جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، محمد مهران، كريم عفيفي، مايان السيد، أحمد داش، سليمان عيد، عارفة عبد الرسول.

قصة فيلم المحكمة

تدور أحداث الفيلم حول غادة عادل المتهمة بقتل والدتها حنان سليمان، وتتعرض النجمة غادة خلال عادل الأحداث للسجن، بعد قتلها والدتها بسبب إصابتها بمرض السرطان، لتلبى رغبة والدتها فى قتلها حتى تتخلص من الآلام التى تلازمها، وأبدعت النجمة غادة عادل خلال الدور وإتقان التعابير اللازمة للشخصية حيث إنها من أصعب القضايا.

تتعرض الفنانة مايان السيد للخطف والاغتصاب والقتل من الفنان أحمد داش، ويصارع والدها الذى يجسده الفنان صلاح عبد الله فى الحصول على حق ابنته من خلال المحكمة، خاصة أن القانون يحاسب هذا الشخص على أنه قاصرا بسبب عدم بلوغه الـ18 سنه.