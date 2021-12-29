/669204/ترتيب-الدوري-الانجليزي-بعد-سقوط-ليفربول-أمام-ليستر-سيتي

شهد الدوري الإنجليزي الممتاز على انفراد مانشستر سيتي بالصدارة بفارق 6 نقاط، على وصيف البطولة نادي ليفربول الإنجليزي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونجح مانشستر سيتي من تحقيق الفوز في المباراة الأخيرة له في بطولة الدوري، عل ى حساب ليستر سيتي، بنتيجة 6 أهداف مقابل 3، بعد تقدمة في الشوط الأول برباعية نظيفة، على ملعب الاتحاد.

في حين سقط ليفربول وصيف الدوري في المباراة الأخيرة له في بطولة البريميرليج، أمام ليستر سيتي، بنتيجة هدف نظيف، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة العشرين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأهدر الدولي المصري محمد صلاح ركلة جزاء لليفربول، في المباراة أمام ليستر سيتي، والتي كانت الأمل الوحيد والأقرب للريد في العودة لنتيجة المباراة.

ترتيب الدوري الإنجليزي:

1- مانشستر سيتي 47نقطة، من أصل 19 مباراة.

2- ليفربول 41 نقطة، من أصل 19 مباراة.

3- تشيلسي 41 نقطة، من أصل 19 مباراة.

4- آرسنال 35 نقطة، من أصل 19 مباراة.

5- وست هام 31 نقطة، من أصل 19 مباراة.

6- توتنهام 30 نقطة، من أصل 17 مباراة

7- مانشستر يونايتد 28 نقطة من أصل 17 مباراة

8- وولفرهامبتون 25 نقطة من اصل 18 مباراة.

9- ليستر سيتي 25 نقطة، من اصل 18 مباراة

10- كريستال بالاس 23 نقطة من اصل 19 مباراة.

11- برايتون 23 نقطة، من أصل 17 مباراة

12- أستون فيلا 22 نقطة من اصل 18 مباراة.

13- ساوثهامبتون 21 نقطة، من اصل 19 مباراة.

14-برينتفورد 20 نقطة من اصل 17 مباراة خاضها الفريق.

15- إيفرتون 19 نقطة من أصل 17 مباراة.

16- ليدز 16 نقطة، من أصل 18 مباراة.

17- واتفورد 13 نقطة، من أصل 16 مباراة.

18- بيرنلي 11 نقطة، من أصل 15 مباراة.

19- نيوكاسل 10 نقاط، من أصل 18 مباراة.

20- نوريتش سيتي 10 نقاط، من أصل 19 مباراة.

هدف مباراة ليفربول وليستر سيتي

وفاجئ ليستر سيتي أصحاب الأرض الجميع، وحققوا نتيجة جيدة بعد الخسارة الأسبوع الماضي أمام مانشستر سيتي بسداسية مقابل ثلاثة.

وأحرز لوكمان هدف اللقاء الوحيد مع مطلع الدقيقة 56 وكان محمد صلاح قد أضاع ركلة جزاء لصالح فريق ليفربول.

وتألق كاسبر شمايكل حارس ليستر سيتي خلال مجريات اللقاء وتصدى لأكثر من هدف محقق وحاز على جائزة أفضل لاعب في المباراة.