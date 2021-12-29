بلطجي بالوراق يعتدي على سيدة فى الشارع.. وتترجاه: أبوس أيدك سيبن

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فى مشهد وحشى، قام بلطجي بمنطقة «الوراق» بضرب سيدة بشكل وحشي أمام أطفالها بمنطقة الوراق، وتعمد تصويرها.

دوت الخليج

بلطجة يعتدي على سيدة فى الشارع.. ويضربها بعنف أمام أطفالها

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لمواطن قام بصفع سيدة مراتٍ متتالية أمام المارة وأطفالها، ويقوم بتوجيه سباب متتالي لها، رغم كونها تستعطفه من أجل تركها.

اعتداء وحشي من بلطجي على سيدة بالوراق

وفى الفيديو، تقول السيدة للبلطجي:" أرجوك سيبني دا احنا بينا عيش وملح"، ليقوم الأخير بضربها بشكل مبرح وصفعها مراتٍ متتالية أمام أطفالها"، ويقول لها:" اعتذري قدم بنتك وأنا اسيبك".

وأمام قيام البلطجي بتخويف السيدة، والاعتداء عليها حاولت السيدة الإفلات من قبضة البلطجي، لكنه أصر على ضربها أكثر من مرة، وتعمد تصويرها أثناء قيامه بضربها، برفقة أحد أبنائه.

وحشية مفرطة.. بلطجي يضرب سيدة بالوراق

سيل من التعليقات الغاضبة صاحبت الفيديو المنتشر لبلطجي الوراق الذى كان يصفع السيدة بقسوة أمام المواطنين والأطفال.

وطالبت رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ضبط البلطجي وتوجيه أقسى عقوبة له نتيجة قيامه بصفع وضرب السيدة أمام المواطنين، وقال أحد المواطنين:" وصلنا لمرحلة تباهي البلطجية بأفعالهم.. وتصوير الناس لحظة إهانتهم..اسمعوا صوت بنتها كده وهي بتترجي البلطجي ميضربش امها».

كما وجه أحدهم بلاغ للجهات الأمنية بالوراق ومديرية أمن الجيزة للقبض على هذا المجرم.