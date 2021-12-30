رسمياً: فرجاني ساسي خارج قائمة منتخب تونس لكأس أمم أفريقيا

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أصبح وبشكل رسمي عدم تواجد فرجاني ساسي في قائمة منتخب تونس التي تستعد للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2021.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأعلن منذر الكبير المدير الفني لنسور قرطاج عن القائمة النهائية، والتي شهدت تواجد ثلاثي من الدوري المصري وهم، علي معلول، سيف الدين الجزيري، وحمزة المثلوثي، بينما غاب فخر الدين بن يوسف عن القائمة، بجانب فرجاني ساسي لاعب الزمالك السابق.

وتبدأ كأس الأمم الأفريقية في التاسع من يناير المقبل وحتى السادس من فبراير 2022 بالكاميرون.

وجاءت قائمة منتخب تونس كالتالي:

حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى، البشير بن سعيد، أيمن دحمان، علي الجمل

خط الدفاع: علي معلول، حمزة المثلوثي، محمد أمين بن حميدة، محمد دراجر، عمر الرقيق، أسامة حدادي، بلال العيفة، منتصر الطالبي، ديلان براون.

كأس أمم أفريقيا

خط الوسط: حنبعل المجبري، يوهان توزجار، أنيس بن سليمان، سيف الدين خاوي، غيلان شعلالي، إلياس سخيري، عيسى العيدوني، محمد علي بن رمضان، علي العابدي.

خط الهجوم: فراس بن عربي، يوسف المساكني، سيف الدين الجزيري، حمزة رفيع، نعيم سليتي، وهبي الخزري.

علي معلول: تتويج الأهلي بالسوبر تعويضاً لي عن خسارة تونس كأس العرب

تحدث التونسي علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقب تتويج المارد الأحمر بالسوبر الأفريقي على حساب الرجاء المغربي بركلات الجزاء الترجيحية.

وقال معلول في تصريحات تليفزيونية على قناة "بي إن سبورت":" انتصرنا اليوم بمباراة صعبة أمام فريق كبير ومنظم، ويلعب كرة مميزة وأتعبنا خلال اللقاء".

وأكمل: " فوزنا بالسوبر مميز بالنسبة لي بعد الخسارة مع منتخب تونس في نهائي بطولة كأس العرب أمام منتخب الجزائر".