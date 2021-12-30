أول تعليق من أحمد الفيشاوي بعد طلاقه من ندى الكامل.. رد صادم

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انقلبت السوشيال ميديا في الساعات القليلة الماضية، رأسًا على عقب، بعد نبأ انفصال ندى الكامل عن الفنان أحمد الفيشاوي، والذي ظهر في علاقتهما وصورهم معا على ريد كاربت المهرجانات، بأنهما زوج مثال ورائع، ولكن كان لأحمد الفيشاوي رأي مختلف ورد فعل صادم على تلك الأزمة.

دوت الخليج يرصد أول تعليق من أحمد الفيشاوي على أزمته مع ندى الكامل وحقيقة انفصالهما

وتجاهل أحمد الفيشاوي أنباء انفصاله عن ندى الكامل، ونشر صورة تجمعه بطبيب سمية الألفي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، وعلق عليها: «أنا والراجل المحترم ده كنا زمايل في مدرسة الألسن بالحرانية من الطفولة، ودلوقتي محمد زيدان هو الجراح والطبيب المعالج للسيدة الفنانة الكبيرة سمية الألفي.. بشكرك وبحبك يا صاحبي نسألكم الدعاء بالشفاء العاجل».

طلاق أحمد الفيشاوى وندى الكامل

يشار إلى أن ندى الكامل أعلنت من خلال حسابها على إنستجرام عن طلاقها من أحمد الفيشاوي، وذلك بعد قصة حب طويلة، ترجمتها حالة الرومانسية التي كانت تظهر بشكل ملحوظ بينهما طوال الوقت في المناسبات العامة، وكتبت عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام": "من امرأه قلبها هلك وانطفئ.. اود أن اعلن عن انفصالي انا وزوجي احمد الفيشاوي يوم ٢١ الشهر الجاري.. وربنا يوفقنا ويكتب لكل واحد فينا السعادة وراحه البال، لقد كنت خير صديق وطاب لي العيش معك حتي في احلك أوقاتنا.. سأفتقدك كصديق كثيرا ".

واستكملت كتابتها "الرجاء عدم الخوض في هذا الموضوع احتراما لمشاعر أطفالي واسرتينا لقد عشت معك اربع سنوات واعتقد اني كنت نعم الزوجة ونعم السند وقد اديت واعطيت كل ما املك من حب وتضحيه لكي ترتاح.. ولكني اعتقد انك الان سعيد من غيري ولست تعيس.. واتمني لنفسي أن اكون أيضا سعيدة.. ولكن واحقاقا للحق.. لقد اعطاني ووهبني كافه حقوقي الشرعية بلا نزاع أو تردد أو لحظة تفكير بل واكثر.. سوف احبك دائما يا صديقي واتمني أن تكمل ما بدأناه سويا.. وأن تنتبه لنفسك كثيرا.. لقد كنت أمانة ارسلها الله لي.. ولم اقصر يوما او تركتك تعاني.. لقد حافظت عليها".

سبب انفصال أحمد الفيشاوى وزوجته ندى الكامل

هذا وكشف مصدر مقرب من أسرة أحمد الفيشاوي لـ دوت الخليج، أن السبب وراء انفصال الفيشاوي عن زوجته ندى الكامل هو الخيانة، وقال: "ندى عانت على مدار سنوات زواجها من احمد الفيشاوى من نزواته وكانت تسامحه لأنها تحبه وهو يحبها، ولكن هذه المرة كان قد امتلأت منه مما جعلها تتخذ القرار وتُصر عليه".

وتابع المصدر: "طلبت ندى الكامل الانفصال من أحمد الفيشاوي بكل هدوء ولكنه رفض في البداية وتوسل لها وحاول أن يصالحها ولكنها فشل في هذا الأمر بعد تدخل المقربين منهما لاصلاح الأمر ليتفقا في النهاية على الانفصال في هدوء".

واختتم: "انفصل أحمد الفيشاوي عن ندى الكامل في هدوء وبكى أمام المأذون بعدما خسرها واعطاها كافة حقوقها"، مشيرًا إلى أنهما مازالا يحبوا بعضهما ولكن الانفصال سيكون أفضل لهما.