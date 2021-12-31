/669401/تصريحات-انغام-مع-كارو-في-برنامج-أبلة-فاهيتا-مبحبش-دلع-نغنوغة-وطولي-161

حلت الفنانة أنغام، ضيفة على برنامج “لايف من الدوبلكس” مع أبلة فاهيتا بمناسة رأس السنة، وذلك بصحبة أبنائها، وتعرض الحلقة اليوم الخميس وغدا الجمعة.

دوت الخليج

وتحدثت أنغام خلال الحلقة عن أسرارها وكواليس مشوارها الفني، بالإضافة ما تتمناه في العام الجديد، ويرصد "دوت الخليج" في السطور التالية أبرز تصريحات أنغام مع الدمية كارو ببرنامج " لايف من الدوبلكس":

وتحدثت المطربة أنغام حول مسيرتها الفنية في الغناء، حيث أوضحت ان اول أجر أساسي لها بلإذاعة المصرية كان 70 جنية، وكشف حول حقيقة إشاعة صلة قرابتها من الفنان السوري جمال سليمان بانها إشاعة وغير صحيحة.

أنغام واعتزالها الفن

وكشفت أنغام عن السبب الوحيد الذي سوف يكون سبب فى إعتزالها الفن قائلة: " هبطل غناء لو صوتي مبقاش بنفس القوة"، وتابعت: "انا بروح للدكتور العلاج الطبيعي بسبب مشكلة في كتفي، كما أنني استمتع بوقت فراغى عن طريق الرقص بس لما أكون لوحدي وأكتر أغنية رقصتني بالبنط العريض".

ونوهة أنغام حول أسم الدلع لها قائلة: "مبحبش دلع نغنوغة وبحب نغومة ونونو ووزني 59 كيلو وطولي 161 سم".

أنغام تتالق بجلسة تصوير

تألقت النجمة أنغام في أحدث جلسة تصوير، أثناء حفل توزيع جوائز الأفضل ميدل إيست .

وأقيم حفل توزيع جوائز الأفضل ميدل إيست بدورته الأولى على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، عقب الاستفتاء الذي أقامته مجموعة وشوشة الإعلامية للأفضل بعام 2021، وذلك بحضور عدد من الشخصيات الهامة في دولة الامارات العربية المتحدة وحصلت المطربة أنغام على جائزة أفضل مطربة.

وشهد ميدل إيست تكريم الأفضل في مجالات الدراما والسينما والغناء والإعلام باختيار جماهيري تم على منصات مجموعة وشوشة الإعلامية، على أن يذاع الحفل حصريا على قناة النهار خلال أيام.

أصالة وأنغام بالرياض

تتواجد النجمتان أصالة، وأنغام، بمدينة الرياض السعودية، من أجل المشاركة فى الحفل الغنائي الكبير الذي سيقام ليلة رأس السنة على مسرح أبو بكر سالم.

يجمع الحفل العديد من نجوم الوطن العربى، منهم؛ "أنغام وأصالة ومحمد عبده ونبيل شعيل وعبد الله الرويشد، وماجد المهندس، وأسماء لمنور، وأحلام الإماراتية، وعبادي الجوهر، وفهد الكبيسى".