وزير الرياضة: الانتقال للعاصمة الإدارية بداية عصر جديد من العمل الحكومى

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أول اجتماع بمقر وزارة الشباب والرياضة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من قيادات الوزارة، فى إطار استعدادات الوزارات والهيئات والجهات المختلفة بالدولة للانتقال الكامل والعمل من الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وفى إطار متابعة جاهزية المقر لاستقبال الموظفين المقرر انتقالهم بشكل تدريجى، ووضع اللمسات النهائية لانتقال الوزارة رسميا للعاصمة الادارية الجديدة.





وخلال الاجتماع تم استعراض الإجراءات التى قامت بها الوزارة للإعداد لعملية الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، من خلال توفير الاحتياجات اللوجيستية المطلوبة، وتوفير أجهزة تكنولوجيا الاتصالات بالوزارة لدعم التشغيل الرقمى داخل الوزارة، وموقف أرشفة جميع الملفات والأوراق المتدوالة داخل وزارة الشباب والرياضة، فى ضوء توجه الدولة نحو التحول الرقمى الكامل.

وأكد وزير الشباب والرياضة، أن العاصمة الإدارية إنجاز تحقق فى وقت قياسى وخطوة أولى نحو الجمهورية الجديدة وبداية عصر جديد من العمل الحكومى المتطور من خلال تحقيق الحوكمة والتحول الرقمى الكامل، بما يُحسن من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين جودة الحياة فى مصر، معرباً عن فخره بما يتم تنفيذه بأيادٍ مصرية داخل العاصمة الإدارية الجديدة والذى يُعد نقلة حضارية كبيرة ستبهر العالم أجمع.

وجه الدكتور أشرف صبحى، بأن تبدأ الأطقم المختصة بالوزارة فى تشغيل الخدمات اللوجستية بالمبنى، والعمل على توفر التسهيلات بالمبنى حتى يتسنى للعاملين بالوزارة أداء مهامهم بصورة ميسرة، مشيرا لأهمية هذا الإنتقال فى تطوير وتحديث منظومة العمل والمتابعة بالوزارة وتحقيق الحوكمة والتحول الرقمى فى منظومة العمل الإدارى الذى تصبو إليه الجمهورية الجديدة.

تجول صبحى، برفقة متطوعى وحدة السياسات وتطوير الأعمال، داخل المبنى، والمكاتب المختلفة، واطلع على التجهيزات المتوفرة، وأشاد بجودة التجهيزات التى راعت توفير معايير بيئة العمل الجيدة والطراز المعمارى الحديث.