لسوء الأحوال الجوية .. إغلاق طريق «الغردقة - رأس غارب»

جدة - نرمين السيد - كان اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، قرر تعطيل الدراسة غدا الأحد، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية بمدينتى الغردقة وسفاجا.

جاء ذلك نظراً لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتى تشير إلى تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار النسبى فى الأحوال الجوية، حفاظاً على أمن وسلامة الطلاب.

وشهدت مدينة الغردقة، فى محافظة البحر الأحمر، تساقط أمطار غزيرة وكرات من الثلج، مصحوبة برياح شديدة، أدت إلى حالة من الارتباك بين المواطنين، الذين سارعوا بالهرب من الشوارع والميادين، التى أصبحت خالية من المارة بسبب شدة الأمطار.