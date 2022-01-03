جدول ترتيب الدوري الإسباني موسم 2022

حقق برشلونة الفوز على نظيره ريال مايوركا بنتيجة 1/0 على ملعب "إيبيرو ستار"، ضمن مباريات الأسبوع الـ20 من الدوري الإسباني.

ويرصد دوت الخليج جدول الدوري الإسباني:

ترتيب الدوري الإسباني

1- ريال مدريد 46 نقطة

2- إشبيلية 38 نقطة

3 - ريال بتيس 33 نقطة

4- أتيليتكو مدريد 32 نقطة

5 - برشلونة 31 نقطة

6- رايو فاليكانو 30 نقطة

7- ريال سوسيداد 30 نقطة

8- فالنسيا 28 نقطة

9- إسباتيول 26 نقطة

10-فياريال 25 نقطة

11-أتليتك بيلباو نقطة 24 نقطة

12- سيلتا فيجو 23 نقطة

13- غرناطة 23 نقطة

14- أوساسونا 22 نقطة

15- مايوركا 20 نقطة

16- خيتافي 18 نقطة

17- إلتشيه 16 نقطة

18- ألافيس 16 نقطة

19- قادش 14 نقطة

20- ليفانتي 8 نقطة.

وكانت المباراة متكاقأة بين الفريقين، حتى سجل برشلونة الهدف عن طريق لوك دي يونج في الدقيقة 44، ليتراجع الفريق نسبياً بعد تقدمه، وحاول ريال مايوركا أن يعود في النتيجة وأضاع أكثر من كرة، في تألق كبير للحارس تير شتيجن الذي حافظ على شباك برشلونة نظيفة.

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد برشلونة للنقطة رقم 31 في المركز الخامس، بينما ظل ريال مايوركا عند النقطة الـ20 بالمركز الخامس عشر.

تشكيل برشلونة أمام مايوركا:

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: أوراخو، بيكيه، إريك جارسيا، مينجويزا.

خط الوسط: نيكو، دي يونج، ريكي بويج.

خط الهجوم: اخوماش، لوك دي يونج، جوتجلا.

ويدخل المغربي عبد الصمد الزلزولي صاحب العشرين عام، حساب وحيد خليلو زيتش المدير الفني لمنتخب أسود الأطلس، على حاسب حكيم زياش مهاج فريق تشيلسي الإنجليزي.