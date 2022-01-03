/669983/القنوات-الناقلة-مباراة-مانشستر-يونايتد-ضد-وولفرهامبتون

يدخل فريق مانشستر يونايتد مباراته اليوم أمام فريق وولفرهامبتون، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

ويرصد دوت الخليج القنوات الناقلة مباراة مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون:

القنوات الناقلة

قناة Polsat Sport Premium 1 HD قناة beIN Sports France 1 HD.

نتيجة مباراة مان يونايتد

حقق مانشستر يونايتد الفوز على نظيره بيرنلي بنتيجة 3/1 على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن مباريات الأسبوع الـ20 من الدوري الإنجليزي.

وقدم مانشستر يونايتد لقاء قوي وأستطاعوا أن يهددوا مرمى بيرنلي، حتى أفتتح سكوت ماكتومناي في الدقيقة 8، ثم أحرز بن ميي هدف في مرماه، وأختتم الأهداف كريستاينو رونالدو في الدقيقة 35، وأحرز هدف بيرنلي الوحيد أرون لينون بالدقيقة 38.

وحاول كريستيانو رونالدو كثيراً على مرمى بيرنلي وعاندته الكرة، حتى أستطاع في الأخير أن يسجل هدف وسط فرحة كبيرة من زملاءه.

تشكيل مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: دي خيا.

الدفاع: وان بيساكا، إريك بايلي، ماجواير، لوك شاو.

الوسط: ماتيتش، ماكتومناي، جرينوود، سانشو.

الهجوم: رونالدو، كافاني.

تشكيل بيرنلي

في حراسة المرمى: واين هينيسي.

خط الدفاع: ماثيو لوتون، جيمس تاركوفسكي، بن ميي، تشارلي تايلور.

خط الوسط: يوهان بيرج، آشلي ويستوود، جاك كورك، دوايت ماكنيل.

خط الهجوم: كريس وود، آرون لينون.

نتيجة مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل

تزداد المأساء على جمهور مانشستر يونايتد بعد التعادل المخيب للأمال، لعشاق الشياطين الحمر الأثنين الماضي أمام نيوكاسل يونايتد، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة التاسعة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

غابت هوية الشياطين الحمر بعد رحيل السير أليكس فينجر، والتي توالت عليها العديد من الأسماء في مهام المدير الفني للفريق، والتي جاءت كلها بالنتائج المزرية، لجمهور مانشستر الذي تعود على البطولات.

زعر جمهور مانشستر يونايتد

يتوالي رالف رانجينيك مهام المدير الفني لمانشستر يونايتد، ولكن معظم نتائج الفريق معه كانت غير مرضية بالمره على تواجد العديد من نجوم كرة القدم والمواهب الصغيرة اللامعه بصفوف الفريق.

دب الزعر في جمهور وإدارة مانشستر يونايتد في الفترة السابقة بسبب تراجع مستوى الفريق مع النرويجي ولاعب الفريق الساتبق أولي سولشاير المدير الفني الأسبق للفريق، ليحل مايكل كاريك مدرب مؤقت للفريق، ويأتي حاليا رالف رانجينيك مدير فني مؤقت للفريق.