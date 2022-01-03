منة عرفة تثير الجدل مجددًا.. تعلق: «شكلها مفيهاش جواز» (فيديو)

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قامت الفنانة منه عرفة بعمل بث مباشر على صفحتها الرسمية عبر تطبيق «فيسبوك»، وصرحت فيه بالعديد من التصريحات التي أثارت الجدل بشكل كبير.

ويرصد لكم موقع دوت الخليج تفاصيل البث المباشر الذي أثار الجدل وذلك خلال السطور القادمة.

تصريحات منه عرفة

كانت الفنانة منه عرفة وزوجها محمود المهدي حديث الساعة في الأيام السابقة، من قرار انفصال لقرار عودة من جديد بالإضافة إلى العديد من الخلافات مع بعض الفنانين، والكثير من التصريحات التي أشعلت مواقع التواصل الأجتماعي.

وباءت هذه الفترة بالهدوء لتعود مرة أخرى تثير الجدل حيث قامت الفنانة منه عرفة بالرد من خلال البث المباشر الذي أطلقته من صفحتها الرسمية عبر تطبيق «فيسبوك» علي أسألة المتابعين، وكان أبرز سؤال “هتتجوزي أمتى؟”، وكان رد منه عرفة صادم وأثار الجدل بشكل كبير حيث قامت بالر علي هذا السؤال قائلة:”شكلها مفيهاش جواز”.

انفصال منة عرفة عن محمود المهدي بسبب مشهد لها مع محمد نجاتي

وشهدت السوشيال ميديا خلال الفترة القليلة الماضية، أزمة قوية بين محمود المهدي وزوجته منة عرفة وبين الفنان محمد نجاتي السبب الرئيسي في نشوب هذه الأزمة.

بدأت الأزمة عندما نشر المهدي ستوري عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، قال فيها: “تم الانفصال كل حاجة قسمة ونصيب وربنا يوفقها في حياتها اللي اختارتها”.

كما نشر ستوري أخرى صورة لـ“بطيخة” مكتوب عليها الزواج يا حمرا يا قرعة، بالاضافة إلى تعليق عليها:” فين صاحب المثل ده "، الأمر الذي وصفه البعض بأنه يقصد منة عرفة؟.

وبعدما أثار محمود المهدي الجدل حول انفصاله عن منة عرفة بتصريحاته الأخيرة نشر ستوري يوضح بها أسباب الإنفصال فكتب: “الناس اللي بتتصل وتسأل، خلاص كل حاجة قسمة ونصيب، وأنا كرجل شرقي صعيدي، في حاجات مش هتنفع معايا وهتوقفها عن شغلها وحلمها وأصدقائها في الوسط الفني”.

وتابع: “فأكيد مش هقف في ده، وربنا يكرمها في المجال الفني وتوصل أعلى حاجة فيه، بالتوفيق للجميع”.

منة عرفة تعلن عودتها لـ محمود المهدي

بعدها بيومين أعلنت الفنانة منة عرفةاذ كتبت نشرت عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيدوهات انستجرام، ستوري تكشف بها أن ما حدث كان خلاف بسيط بينها وبين زوجها لكنه انتهى الأن، مشيرة إلى أن هذا الخلاف أسفر عن معرفتها بأعدائها و المتربصين لها.

وأضافت: “من أصعب اللحظات اللي ممكن تعدي على أى ست لحظة الإنفصال وخراب البيت، الطلاق بيتهز له عرش الرحمن، اللي حصل كشف لنا ناس كتير كانوا بيمثلوا أنهم فرحانين لينا بس الحقيقي أنهم كانوا بيمثلوا وكانوا مستنيين أول مشكلة علشان يشمتوا في كسرتي وخراب بيتي بس ربنا مش هينولها لكم، أرحمونا حرام عليكم..ربنا يخليلي أهلي وجوزي والناس اللي بتتمنالي الخير ووقفت جنبي”.