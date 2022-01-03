تفاصيل القبض علي فكري الهواري صاحب هايبر وان «البلد كلها في ايدي واعمل اللي انا عايزه»

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تفاصيل جديدة يكشف عنها دوت الخليج، بشأن قضية دهس 4 شبان بمنطقة السادس من أكتوبر، وتورط رجل الأعمال، فكري الهواري، بشأن التسريبات المنسوبة إليه.

دوت الخليج

تفاصيل القبض علي فكري الهواري صاحب هايبر وان

ووفقًا لما أشارت إليه النيابة العامة فى التحريات التى أجرتها بشأن الواقعة، فقد أوضحت أنها تباشر التحقيق مع رجل الأعمال فكري الهواري، بشأن نشر شائعات وتسجيلات صوتية وفيديوهات من شأنها تكدير السلم العام، وتقديم نفسه باعتباره على علاقة وطيدة بشخصيات ذات نفوذ فى الدولة.

كما أشارت التحريات إلى الادعاءات التى ذكرها رجل الأعمال محمد الهواري، بشأن ارتباطه بشخصيات وجهات سيادية، تُمكنه من فعل أى شئ ولا يرفضون له طلبًا، وقادرين على مساندته فى أى أمر، وهو ما أكدت عليه النيابة العامة بأنها ادعاءات كاذبة ولا تمثل الحقيقة نهائيًا.

القبض على رجل الأعمال فكري الهواري

وتحديثًا بشأن التطورات الجارية فى القضية، فقد قام رجال الأمن بإلقاء القبض على رجل الأعمال، فكري الهواري، وإحالته فورًا لجهات التحقيق بالشيخ زايد، للتقصي بشأن ما جاء فى الفيديوهات والتسريبات المنسوبة إليه، ومواجهته بكافة الاتهامات.

ووفقًا لما علمه موقع دوت الخليج، فإن المتهم كان له علاقة بتحريض دفاع كريم الهواري المتهم في حادث الشيخ زايد على انتحال صفة أعضاء هيئة قضائية للحصول على تفريغ كاميرات المراقبة.

هذا وجاء إلقاء القبض على رجل الأعمال فكري الهواري فى إطار اتهامه بإطلاق الشائعات وادعاءات من شأنها تكدير السلم العام.

كما كشفت التحريات إلى أن تلك التسريبات المنسوبة إلى رجل الأعمال فكري الهواري، لا أساس لها من الصحة، بل من شأنها الإساءة إلى مؤسسات رفيعة فى الدولة والتى تحظى بتقدير من الشعب المصري.