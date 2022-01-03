/670047/هجوم-عنيف-على-فيلم-من-أجل-زيكو-واتهامات-بالسرقة-من-عمل-أجنبي

بعدما نُشر البوستر الدعائى لفيلم «من أجل زيكو»، والأغنية الدعائية للعمل والتي أتت بعنوان «الغزالة رايقة»، انهالت التعليقات الهجومية عليه من قبل الجمهور، وزادت اتهاماته بالنسخ من الأعمال الأجنبية.

دوت الخليج يرصد تشابه فيلم من أجل زيكو مع Little Miss Sunshine

واتت تعليقات أخد الجماهير حول فيلم «من أجل زيكو» على النحو الآتي: «فيه فيلم نازل اسمه من اجل زيكو والحقيقي الموضوع غريب بجد الفيلم قصته متاخدة من الفيلم الاجنبي Little Miss Sunshine والحقيقي ان الابداع ما وقفش لحد هنا وبس لا كمان اخدوا فكرة البوستر من بوستر الفيلم الاجنبي اللي هو ليفيل الوحش في الابداع، ومش بس كدا لا اغنية الغزالة رايقة الاغنية الدعائية للفيلم متاخد من اغنية روسية لباند اسمهم Alex&rus».

فيلم من أجل زيكو يثير غضب الجمهور

وأضاف: «الأغنية مشهورة يعني فا الحقيقة الواحد محتاج يفهم هل احنا كاجمهور او متفرجين او شباب او اي فئة يعني هل احنا عايشين في كهف مش عارفين اللي بيحصل برا كوكب مصر فا مش هانعرف اللي بيحصل دا !».

«الغزالة رايقة» مأخوذة من لحن أغنية روسية واسمها مسروق من مطرب شهير

وتداول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تؤكد أن الأغنية التي حققت نجاحا كبيرا من فيلم «من أجل زيكو» هي خدعة كبيرة من صناع الفيلم، لأن لحنها مأخوذ من لحن أغنية روسية تحمل اسم wild lioness.

كما ان اسم الأغنية «الغزالة رايقة»، تحمل نفس الاسم لعمل للمطرب الشعبي محمد نور كان قد قدمها عام 2015.

مقارنة بين فيلم من أجل زيكو وفيلم Little Miss Sunshine

يحكي الفيلم قصة تصمم عائلة على دخول ابنتهم الصغيرة البالغة من العمر عشر سنوات في نهائيات مسابقة الجمال للأطفال، ومن أجلها، يخوضون رحلة عبر البلاد في حافلة (فولكس فاجن).

بينما يتناول فيلم «من أجل زيكو» قصة عائلة بسيطة يفوز ابنهم الصغير زيكو بفرصة المشاركة في مسابقة أذكى طفل في مصر، فينطلقوا معًا في رحلة من أجل حضور المسابقة، وتقع لهم العديد من المفارقات خلال الرحلة التي تمتد لمدة يومين.

اوجه التشابه بين العملين

وبالنظر لقصة العملين السينمائيين العربي والعالمي، ند أنه يرصد نفس القصة، بخلاف نوع المسابقة التي يتعرض لها الطفل خلال الأحداث فمن أجل زيكو هو طفل وليس طفلة ويخوض مسابقة ذكاء، أما الفيلم العالمي فهو يتناول قصة طفل ينجح في مسابقة الجمال.