هل أغنية الغزالة رايقة مسروقة من عمل روسي؟.. فيديو يحكم

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حققت أغنية «الغزالة رايقة» الأغنية الدعائية لفيلم «من أجل زيكو»، نجاحات ساحقة منذ طرحها عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، حيث حققت مليونها الأول في ٣ أيام فقط، وهو رقم ساحق مقارنة بالأغنيات الدعائية للأعمال السينمائية الماضية.

دوت الخليجيرصد حقيقة سرقةالغزالة رايقة من أغنية روسية

ليس هذا فقط ما حققته «الغزالة رايقة» من نجاحات، حيث أصبحت هي الأغنية الرسمية الذي يشاركها رواد السوشيال ميديا عبر حساباتهم الرسمية بفيديوهات مختلفة، خاصة عبر موقع «فيسبوك»، فذاع صيتها في ساعات قليلة.

اتهامات بالنسخ و هجوم على طفل..انتقادات واجهتها اغنية «الغزالة رايقة»

ولكن هل يخلو أي عمل ناجح من الانتقادات؟، هذا ما رأيناه في أغنية «الغزالة رايقة»، بدأت هذه الانتقادات بالطفل محمد أسامة فوصف عدد ليس بالقليل من الجمهور صوته بـ «المزعج»، وعدم تناسب سنه مع تلك الأغنية.

أما الثانية والتي مثلت الضربة القاضية للأغنية والعمل السينمائى بشكل عام هي تشابه ألحان «الغزالة رايقة» مع أغنية روسية بعنوان «wild lioness» لباند يدعى Alex&rus.

كلمات أغنية الغزالة رايقة

ياليل ليل يا ليل..لي لي لي يا ليل

الغزالة رايقة ما الناس الحلوه سايقة.. يا سيدي يا جماله ماله ضغط كتير عليه..ماتقرب مني حبه لا لسه شوية حبة..طب وحياة المحبة مادام..جيت جنبي خلاص خليك

الطلبة دي لا ده قلبي.. الطلبة دي لا ده قلبي.. بيدق ورا المقسوم

.. الدلع له ناسه متاسسين بأساسه.. وحبيبي ده من ساسه لراسه متشرب حنان...ده ومش عينه وحده بديله يا ناس مساحته... مش واخد لسه راحته ولا حقه في المجال.. الطلبة دي لا ده قلبي .. الطبلة دي لا ده قلبي... بيدق ورا المقسوم

الغزالة رايقة ما الناس الحلوة سايقة... يا سيدي يا جماله ماله ضغط كتير عليه.. ما تقرب مني حبة لا لسه شوية حبة... طب وحياة المحبة مادام جيت..خلاص خليك

موعد طرح فيلم «من أجل زيكو»

ومن المُقرر طرح فيلم من أجل زيكو، في دور العرض، اعتبارًا من يوم 5 يناير، ويُشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم، بينهم منة شلبي، كريم محمود عبد العزيز، محمد محمود، بالإضافة إلى محمود حافظ وعدد من ضيوف الشرف.