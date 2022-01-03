/670067/قائد-مانشستر-يونايتد-يغيب-عن-لقاء-ولفرهامبتون-بالدوري-الإنجليزي-تفاصيل

يلتقي اليوم مانشستر يونايتد مع ولفرهامبتون، الساعة السابعة والنصف مساء، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة الحادية والعشرين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويدخل مانشستر يونايتد لقاء اليوم أمام ولفرهامبتون، بغياب العديد من نجوم الفريق الأساسيين، بسبب الإصابات المتلاحقة على الفريق، منها فيروس كورونا وإصابات ملاعب.

ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن هاري ماجواير، مدافع الشياطين الحمر، خرج من قائمة الفريق لمباراة وولفرهامبتون، بسبب عدم تعافيه من الكدمة التي تعرض لها ضد بيرنلي.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن استبعاد ماجواير واحتمالية غياب إريك بايلي وفيكتور لينديلوف، قد تؤدي إلى عودة مفاجئة لفيل جونز إلى التشكيلة الأساسية لدفاع مانشستر يونايتد.

موقف الفريقين في الدوري

ويدخل مانشستر يونايتد لقاء اليوم أمام ولفرهامبتون وهو يحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 31 نقطة، من أصل 18 مباراة، وفي الجانب المقابل يدخل ولفرهامبتون المباراة وهو يحتل المرز العاشر برصيد 25 نقطة، من أصل 18 مباراة.

القنوات الناقلة

قناة Polsat Sport Premium 1 HD قناة beIN Sports France 1 HD.

نتيجة مباراة مان يونايتد

حقق مانشستر يونايتد الفوز على نظيره بيرنلي بنتيجة 3/1 على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن مباريات الأسبوع الـ20 من الدوري الإنجليزي.

وقدم مانشستر يونايتد لقاء قوي وأستطاعوا أن يهددوا مرمى بيرنلي، حتى أفتتح سكوت ماكتومناي في الدقيقة 8، ثم أحرز بن ميي هدف في مرماه، وأختتم الأهداف كريستاينو رونالدو في الدقيقة 35، وأحرز هدف بيرنلي الوحيد أرون لينون بالدقيقة 38.

يتوالي رالف رانجينيك مهام المدير الفني لمانشستر يونايتد، ولكن معظم نتائج الفريق معه كانت غير مرضية بالمره على تواجد العديد من نجوم كرة القدم والمواهب الصغيرة اللامعه بصفوف الفريق.

دب الزعر في جمهور وإدارة مانشستر يونايتد في الفترة السابقة بسبب تراجع مستوى الفريق مع النرويجي ولاعب الفريق الساتبق أولي سولشاير المدير الفني الأسبق للفريق، ليحل مايكل كاريك مدرب مؤقت للفريق، ويأتي حاليا رالف رانجينيك مدير فني مؤقت للفريق.

وحاول كريستيانو رونالدو كثيراً على مرمى بيرنلي وعاندته الكرة، حتى أستطاع في الأخير أن يسجل هدف وسط فرحة كبيرة من زملاءه.