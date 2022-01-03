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شيع العشرات من أهالي محافظة بورسعيد ، اليوم الإثنين، جنازة العميد محمد حلمى - مدير اداره مركبات الشرطة بمديرية أمن بورسعيد، ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

أدى العشرات من أهالي محافظة بورسعيد يتقدمهم القيادات الأمنية وعدد من التنفيذيين بمحافظة بورسعيد صلاة الجنازة علي العميد محمد حلمى - مدير إدارة مركبات الشرطة بمديرية امن بورسعيد، والذي وافته المنية صباح اليوم، إثر أزمة قلبية مفاجئة ، عقب صلاة العصر من مسجد عبد الرحمن لطفي شبارة الكائن في حي الشرق ارقى أحياء المحافظة ، والذي خرجت منه جميع الجنازات العسكرية لشهداء الجيش ةالشرطة من ابناء المحافظة.

جنازة عسكرية مهيبة لقائد مركبات الشرطة بمديرية أمن بورسعيد

وشيع جثمان العميد محمد حلمي في جنازة عسكرية مهيبة حضرها القيادات الأمنية بمديرية أمن بورسعيد، الي مثواه الأخير للدفن بمقابر الاسرة وسط حالة من الحزن بين ذويه واقاربه وجميع زملائه حيث كان يتمتع بسيرة طيبة وسمعة حسنة ومحبوبا لدي الجميع.

جدير بالذكر ان مسجد عبد الرحمن لطفي شبارة الكائن في حي الشرق بني في الاربعينيات علي الطراز الأندلسي، وكانت خامات البناء تحضر من إيطاليا، وتكفل بتشييده عبد الرحمن باشا لطفي بموافقة شيرين باشا محافظ بورسعيد وقتها، حتى يطل على الميناء.

وكان المسجد الوحيد المطل على المجرى الملاحي لقناة السويس في الأربعينيات، افتتحه الملك فاروق وأعاد افتتاحه الرئيس جمال عبد الناصر عام 1954.

ويعد المسجد الأثري الباقي الوحيد في محافظة بورسعيد، وفق الشيخ النادي، لأن مسجدي التوفيقي والعباسي جرى هدمهما وبنائهما مرة أخرى، بينما مسجد "لطفي شبارة" جرى تجديده عام 2017 مع الحفاظ على التراث المعماري والأثري الخاص به.