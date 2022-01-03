/670134/الليلة-منا-عادل-تكشف-عن-أعمالها-الجديدة-ببرنامج-مساء-الفن

يستضيف برنامج «مساء الفن» المذاع على فضائية «نايل لايف»، الفنانة الشابة منا عادل ، اليوم في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

دوت الخليج يرصد حلول الفنانة منا عادل ضيفة على برنامج «مساء الفن».

منا عادل تكشف عن كواليس مشاركتها في الموسم الرمضاني الماضي

تكشف عادل خلال اللقاء عن كواليس مشاركتها في الماراثون الرمضاني الماضي بعدة أعمال، منها مسلسل «قصر النيل» بطولة الفنانة دينا الشربيني، مسلسل «نجيب زاهي زركش» للنجم الكبير يحيي الفخراني و مسلسل «ضد الكسر» بطولة نيللي كريم.

فضلًا عن تفاصيل مشاركتها في مسلسل «دراما كوين» مع الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا برفقة نخبة كبيرة من النجوم أبرزهم الفنان باسم سمرة.

وتكشف منا عادل عن أعمالها الجديدة المقرر أن تطل بها على الجمهور خلال الفترة القادمة.

مسيرة منا عادل الفنية

الجدير بالذكر أن الفنانة منا عادل شاركت في الموسم الثاني من برنامج المسابقات الشهير اراب كاستنج وحازت علي اعجاب لجنة التحكيم، كما شاركت في الجزأ الثالث من برنامج المقالب الزفة.

وشاركت الفنانة منا عادل في الدراما ومنها مسلسل «ونسني» في رمضان الماضي مع المخرج رامي رزق الله ، كما شاركت في العديد من المسرحيات من بينهم مسرحية «بدريهة اتخطفت».