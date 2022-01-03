شقيقة بسنت خالد: أختي انتحرت بسبب كلام الناس.. والصور مفبركة «فيديو»

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حاور موقع دوت الخليج، أهالي فتاة كفر الزيت بسنت خالد، الذى توفيت أمس نتيجة انتحارها، حيث تناولت «حبة غلة» السامة وهو ما أدى إلى وفاتها فى الحال.

دوت الخليج

شقيقة فتاة الصور المفبركة: بسنت أختي جالها اكتئاب حاد فقررت تنتحر

وخلال البث المباشر الذى نشره موقع دوت الخليج، مع فتاة كفر الزيات بسنت، قالت شقيقة الفتاة:" بسنت أختي جالها اكتئاب حاد فقررت تنتحر خوفًا من الناس".

وتابعت شقيقة الفتاة بسنت حديثها قائلة:" ماما قالت لبابا لازم تجيب حق بسنت، لأن دا حقها وهى ماغطلتش وماعملتش أى حاجة سيئة".

البث المباشر لشقيقة بسنت

وأوضحت شقيقة بسنت خالد، خلال حديثه لـ دوت الخليج، الساعات الأخيرة قبل الوفاة، حيث قالت:" أختي جالها اكتئاب حاد فقررت تنتحر خوفًا من الناس، وفضلت ساعتها تتلوى فى الأرض وكانت بتعيط".

شقيقة بسنت تتحدث عن كواليس انتحارها

وعن لحظة الوفاة، قالت شقيقة بسنت:" أختي خدت حبة الغلة بعد الجمعة ووقعت ساعتها".

وفيما يتعلق بما حدث بين بسنت ووالدتها، قالت:" بسنت فضلت تقول لأمي أنا مش اللي عملت كدة ياماما، وهى قالت لبسنت أنا مصدقاكي يابنتي متعمليش في نفسك كدة".

وتابعت شقيقة بسنت:" أختي قالت لخالتي: أنا تعبت ومش قادرة أستحمل، بسنت ماتت يوم السبت بليل بعد ساعة واحدة في المستشفى ".

واستكملت شقيقة بسنت:"عرفنا بعد موتها إن الواقعة بسبب حبة الغلة".

وفيما يتعلق بمعرفة المتهمين فى الواقعة، قالت شقيقة بسنت:" المتهمين من القرية وهربوا لما عرفوا خلاص".