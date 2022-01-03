/670208/هل-يتخطى-كاظم-الساهر-حزنه-على-شقيقه-بالغناء

يبدو أن الفنان العراقي كاظم الساهر يحاول أن يجعل من الغناء مخرجًا ليتخطى حزنه على شقيقه، حيث أنه يستعد لإحياء حفل غنائي في دبي ضمن مهرجان دبى للتسوق، وذلك في يوم 14 من شهر يناير الجاري.

دوت الخليج يرصد خطط الفنان كاظم الساهر بعد وفاة شقيقه.

ووقع نبأ وفاة شقيق كاظم الساهر، في الساعات الأولى من صباح يوم أمس الأحد، كالصاعقة على قلب كاظم وأسرته، فكتب كاظم عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: ««اخي الغالي رحمة الله على روحك الطيبة، مثواك الجنة باذن الله، الله يحفظكم دائما ويبعد عنكم كل مكروه».

شقيق كاظم الساهر يعلن وفاة شقيقهما الأكبر

وكان أعلن حسين جبار وفاة شقيقه الأكبر من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حيث كتب: "شقيقي الأكبر علي جبار إبراهيم السامرائي في ذمة الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

السيرة الذاتية لكاظم الساهر

وُلِدَ كاظم الساهر في 12 سبتمبر 1957 في الموصل بالعراق في بيت صغير فقير لأسرة من 7 إخوة وأختين (10 أبناء في المجمل)! انتقلت عائلته وهو صغير إلى منطقة الحرية ببغداد وعاش حياة فقيرة مليئة بالتحديات والأزمات والعمل قبل أن يكتشف مواهبه الغنائية المميزة وهو بعمر 12 عام~درس الموسيقى لمدة 6 سنوات في معهد الدراسات الموسيقية ببغداد واشتهر بتلحين معظم أغانيه بنفسه فيما عد بعض الأغاني القليلة.

بخلاف الأغاني عمل كاظم الساهر معلمًا لمادة التاريخ ودرّس الموسيقى وعين معلمًا لمادة الفن والموسيقي في مدرستين مختلفتين. تميز كاظم الساهر دائمًا بصوته القوي وحبه لغناء كلماتٍ قوية تلامس القلوب وغنى الكثير للشاعر الكبير نزار القباني فأصبح مغني العراق الأول وأحد أكثر المغنيين حبًا في الوطن العربي بفضل هيبته على المسرح وإبداعه، لم يكن الغناء هو مجال تميزه الوحيد فهو قد كتب العديد من أغانيه ولحنّها كما لحن للعديد من المطربين مثل ماجدة الرومي ولطيفة.

حصل كاظم الساهر على العديد من الجوائز من بلدان عربية مثل مصر والجزائر وتونس أو أوروبية مثل إنجلترا وفرنسا أو أمريكية مثل أمريكا وكندا أو أسيوية مثل ماليزيا، كما يحمل الجنسيتين الكندية والقطرية، ومن جوائزه على سبيل المثال لا الحصر.

حياة كاظم الساهر الشخصية

تزوج كاظم مرة واحدة من ابنة عمه وانتهى الزواج بالطلاق بعد أن رزق بولدين – وسام وعمر – في 1981 و1987، وكان عمره عند الزواج 19 عامًا فقط، ويقول كاظم عن هذه الزيجة: "ربما الزواج المبكر سبب فشل زيجتي الوحيدة، تزوجت وعمري 19 عامًا، وكانت هي بنفس السن تقريبًا، لم نكن ناضجان". لكاظم كذلك حفيدتان من ابنه وسام.

في مارس عام 2018، أعلن الساهر خطوبته على التونسية سارة المقني، ويُقال أن الزواج تم بوجود المقربين فقط.