بعد الأفراج عنه.. من هو فكرى الهوارى؟

أخلت جهات التحقيق بأكتوبر سبيل فكري الهواري، مدير سلسلة هاير وان بالشيخ زايد، بكفالة مالية 10 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات.

ويأتي ذلك بعد نجاح قوات الأمن بالجيزة، من القبض على فكرى الهوارى، مدير سلسلة هاير وان بالشيخ زايد، بعد تسريب عددم من مقاطع الفيديو، يوجه فيها إساءات لضباط الشرطة، ويدعى فيها علاقته بجهات سيادية فى الدولة.

دوت الخليج

دوت الخليج، أنفرد بخبر القبض على فكرى الهوارى، بمنطقة الشيخ زايد، بعد تقنين الإجراءات القانونية واستصدار اذن من النيابة العامة.

دوت الخليج يرصد فى السطور القادمة أهم المعلومات، عن فكرى الهوارى:

- يعمل مديراً لسلسلة هايبر وان بالشيخ زايد

- رئيساً لنادى الشيخ زايد

- أحد اهم الرجال المقربين من رجل الأعمال محمد الهوارى صاحب سلسلة هاير وان

- قالت مصادر ان فكرى الهوارى له علاقة بتحريض المحامين المتهمين بمحاولة إتلاف كاميرات المراقبة الخاصة بحادث الشيخ زايد

- يدعى علاقته بشخصيات هامة فى الدولة ووجه إساءات لضباط الشرطة

- قال فى التحقيقات ان مقاطع الفيديو مفبركة وغير حقيقية

- أهالى ضحايا الشيخ زايد قالوا "هددنا ورنا انتقم منه"

- بعد القبض عليه تبرأ منه رجل الأعمال محمد الهوارى

- تم اخلاء سبيله اليوم بكفالة 10 اللاف جنيه

إدعاءات فكرى الهوارى

وكانت قد أمرت جهات التحقيق بالتحفظ على مقاطع الفيديو، وعرضها على خبراء الإذاعة والتليفزيون لبيان صحتها من عدمه، للتأكد من إدعاءات فكرى الهوارى بأن هذه المقاطع مفبركة.

بعد واقعة القبض على فكرى الهوارى، أصدر رجل الأعمال محمد الهوارى، رئيس مجلس إدارة سلسلة هاير وان بالشيخ زايد، بيان صحفى نفى فيه علاقته بفكرى الهوارى، بعدما تردد انه شقيقه.

وقال رجل الأعمال محمد الهوارى، ان هذا الشخص لايمت لعائلة الهوارى بأى صلة، وليس له علاقة بسلسلة هايبر وان، ونحن نكن كل التقدير والإحترام لكل اجهزة الدولة.

وعن علاقة فكرى الهوارى بسلسلة هايبر وان، قال محمد الهوارى، ان هذا الشخص ليس مديراً لهايبر وان ولكنه موظف يدعى فكرى ابراهيم سليمان ابراهيم.