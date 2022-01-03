/670219/أبو-الأنوار-يطرح-أغنيته-الجديدة-بعنوان--العباسية

طرح مغنى الراب المعروف ب أبو الأنوار أغنية جديدة بعنوان " العباسية" عبر موقع الفيديوهات الشهير “ اليوتيوب” ليدخل في المنافسة القائمة بين مطربي الراب.

دوت الخليج ابو الانوار يروج لأغنيته الجديدة وأعلن ابو الأنوار عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات " انستجرام" مجموعة من الصور منها البوستر الرسمي للأغنية الجديدة معلقًا عليها: "العباسية نزلت". كلمات أغنية العباسية وتقول كلمات الاغنية انت شطبت يا عالمي و مستواك بقي في النازل دس كامل عني مش بيجرح لا بيغازل لو فاكر ان فيها مكسب قول لناسك انسوا اب و و ابن ايه ده بيحكي يسطي علاقتة ب انزو ارانب ايه اللي مشوفنهاش هو انت شادد و بتتجاحد ده انا منزل ام ام و اوديه العو في شهر واحد و لو رديت عليك دلوقتي برد عشان دماغك ساحت كان ممكن مروحكش لما شوفتك يوم الساحل ابو الانوار يلحن أغنية لـ “ابو يوسف” قام مغنى الراب بتلحين أغنية بعنوان باشا بعتمد، والتي تعد من خاصية الفيديو كليب، وهو من إخراج حسن خورشيد، والأغنية من كلمات وألحان أبويوسف، وأبو الأنوار، وتوزيع ليل بابا، وشاركه في الغناء الفنان أبو الأنوار، كما حقق الكليب نجاحًا كبيرًا منذ طرحه عبر مواقع السوشيال ميديا.

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