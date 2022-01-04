/670284/أول-رد-من-ملحن-أغنية-الغزالة-رايقة-على-اتهامات-سرقتها

خرج الفنان إيهاب عبد الواحد ملحن وموزع أغنية «الغزالة رايقة» عن صمته ليرد على اتهامات سرقة اللحن من أغنية روسية.

دوت الخليج يرصد رد ملحن «الغزالة رايقة» على اتهامات سرقتها.

ملحن الغزالة رايقة ينفي شائعة سرقتها

نفى عبد الواحد تلك الاتهامات، حيث قال خلال مداخلة هاتفية له في برنامج «حديث القاهرة» المذاع على شاشة القاهرة والناس "الكلام دة مش صحيح، كنا قاعدين مع الشاعرة ولحنت الأغنية وفعلا تابعت الكلام اللي بيتقل وسمعت الجزء الصغير اللي بيتشابه من بعيد مع الأغنية الروسية".

وتابع قائلًا: "تاريخي يشهد عليا لا أنا بتاع الحاجات دي ودة طبيعي جدا أنه يحصل لا هو سرقة ولا اقتباس وبقول للناس هو احنا بندور على الحاجات الوحشة ونمسك فيها".

واختتم حديثه قائلًا: "والله مش أنا اللي اكتشفت محمد اسامة، وانا بقيت الحاجتين دول هما اللي بجاوب عليهم دلوقتي اني مسرقتش اللحن ومكتشفتش محمد اسامة، صوته في مرحلة البلوغ وهيجي كمان سنة لازم يتمنع من الغنا علشان صوته ينضج ويتحول من الصوت الطفولي للنضوج".

حققت أغنية «الغزالة رايقة» الأغنية الدعائية لفيلم «من أجل زيكو»، نجاحات ساحقة منذ طرحها عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، حيث حققت مليونها الأول في ٣ أيام فقط، وهو رقم ساحق مقارنة بالأغنيات الدعائية للأعمال السينمائية الماضية.

ليس هذا فقط ما حققته «الغزالة رايقة» من نجاحات، حيث أصبحت هي الأغنية الرسمية الذي يشاركها رواد السوشيال ميديا عبر حساباتهم الرسمية بفيديوهات مختلفة، خاصة عبر موقع «فيسبوك»، فذاع صيتها في ساعات قليلة.

اتهامات بالنسخ و هجوم على طفل..انتقادات واجهتها اغنية «الغزالة رايقة»

ولكن هل يخلو أي عمل ناجح من الانتقادات؟، هذا ما رأيناه في أغنية «الغزالة رايقة»، بدأت هذه الانتقادات بالطفل محمد أسامة فوصف عدد ليس بالقليل من الجمهور صوته بـ «المزعج»، وعدم تناسب سنه مع تلك الأغنية.

أما الثانية والتي مثلت الضربة القاضية للأغنية والعمل السينمائى بشكل عام هي تشابه ألحان «الغزالة رايقة» مع أغنية روسية بعنوان «wild lioness» لباند يدعى Alex&rus.

كلمات أغنية الغزالة رايقة

ياليل ليل يا ليل..لي لي لي يا ليل

الغزالة رايقة ما الناس الحلوه سايقة.. يا سيدي يا جماله ماله ضغط كتير عليه..ماتقرب مني حبه لا لسه شوية حبة..طب وحياة المحبة مادام..جيت جنبي خلاص خليك

الطلبة دي لا ده قلبي.. الطلبة دي لا ده قلبي.. بيدق ورا المقسوم

.. الدلع له ناسه متاسسين بأساسه.. وحبيبي ده من ساسه لراسه متشرب حنان...ده ومش عينه وحده بديله يا ناس مساحته... مش واخد لسه راحته ولا حقه في المجال.. الطلبة دي لا ده قلبي .. الطبلة دي لا ده قلبي... بيدق ورا المقسوم

الغزالة رايقة ما الناس الحلوة سايقة... يا سيدي يا جماله ماله ضغط كتير عليه.. ما تقرب مني حبة لا لسه شوية حبة... طب وحياة المحبة مادام جيت..خلاص خليك

موعد طرح فيلم «من أجل زيكو»

ومن المُقرر طرح فيلم من أجل زيكو، في دور العرض، اعتبارًا من يوم 5 يناير، ويُشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم، بينهم منة شلبي، كريم محمود عبد العزيز، محمد محمود، بالإضافة إلى محمود حافظ وعدد من ضيوف الشرف.