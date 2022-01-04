/670463/بعد-تخطيه-حاجز-المليار-دولار-تراجع-إيرادات-فيلم-سبايدر-مان-الجديد

استطاع فيلم «spider man no way home» بعد ساعات قليلة من طرحه في السينمات الإيطالية، أن يتصدر مؤشرات البحث على موقع جوجل الشهير عالميا، ويعد العمل من أكثر أفلام شركة مارفل نجاحا، ويعتبر تصدره «التريند» بهذه السرعة، لطول انتظار عرضه، بسبب جائحة كورونا.

هذا وحصد فيلم «spider man no way home» على تقييمات مرتفعة وصلت لأكثر من 9.5 على موقع التقييمات rotten tomatoes، ليصف الكثير ممن شاهدوا الفيلم بانه أكثر أفلام مارفل نجاحاً.

ويرصد لكم موقع دوت الخليج تفاصيل تراجع إيرادات الفيلم بعد تخطي حاجز المليار دولار وذلك خلال السطور القادمة.

تراجع إيرادات فليم «spider man no way home»

بدأت مسيرة إيرادات فيلم «spider man no way home» في التباطؤ، وذلك بعد تخطيه حاجز المليار دولار خلال أقل من أسبوعين عقب طرحه للعرض في منتصف ديسمبر الماضي.

وقد تخطي الفيلم حاجز المليار دولار في 26 ديسمبر الماضي، ثم زادت أرقامه عالمياً حوالي 373 مليون دولار في موسم رأس السنة.

ورغم ذلك يعد فيلم سبايدر مان انتصارا كبيرا لشركة سوني في زمن الجائحة، وأصبح عاشر فيلم في التاريخ يحقق في البوكس أوفيس الأمريكي يحققق ما يقرب من 613 مليون دولار خلال أقل من 20 يوما.

قصة فيلم «spider man no way home»

وتدرو قصة الفيلم حول بطل خارق يدعى “سبايدر مان” أو “الرجل العنكبوت”، ويعد استكمالا لسلاسل سبايدر مان السابقة، لرجل يتعرض لقرصة من عنكبوت غريب، فيصبح انسان سحمل قوة خارقة مثل العكنبوت، فيقرر توجيهها لمساعدة الناس، ولكن هل يخلوا الأبطال من الصراعات، بالطبع يبدأ الرجل العنكبوت في الدخول بصراعات قوية مع الأشرار والذين يمتلكون هم أيضا قوى خارقة، لتدور أحداثة في إطار خيالي تشويقي مبدع.

فيلم «spider man no way home»

وتبدأ القصة منذ الظهور الأول فى التاريخ السينمائى لـSpider-Man، حيث يتم الكشف عن شخصية البطل الحقيقية، ما جعله غير قادر على فصل حياته الطبيعية عن المخاطر الكبيرة كونه بطلًا خارقًا، لكن عندما يطلب المساعدة من دكتور سترينج، تصبح المخاطر أكثر خطورة، مما يجبره على اكتشاف ما يعنيه حقًا أن تكون سبايدر مان.

أبطال فيلم «spider man no way home»

فيلم «spider man no way home» من بطولة توم هولاند، زيندايا، انجيلو بروكس، جايكوب باتالون، ماريسا تومي، جيمي فوكس، بيندكت كامبرباتش وألفريد مولينا»، ومن إنتاج شركة مارفل ستوديوز وكولومبيا بيكتشرز، وإخراج جون واتس.