اقتراحات النواب تناقش طلب النائبة رشا أبو شقرة لإعادة فتح محطة قطار كوبرى الخشب..اليوم

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تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوي خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب عاطف ناصر، الاقتراح برغبة المقدم من النائبة رشا أبو شقرة، بشأن إعادة فتح محطة قطار كوبرى الخشب وتحويلها إلى محطة رئيسية- محافظة الجيزة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مناقشة شكاوى النواب لطلب رشا إبو شقرة بشأن فتح محطة قطار كوبري الخشب

محطة قطار كوبري خشب

الاقتراح برغبة المقدم من النائب نافع عبدالهادي، بشأن إنشاء منطقة استثمارية سياحية ولوجيستية عالمية بموقع فندق (مصر للسياحة) بمحافظة بورسعيد.

-الاقتراح برغبة المقدم من النائبة زينب السلايمى، بشأن إنشاء ممشى للسيارات بمدخل قرية الطوناب- مركز إسنا- محافظة الأقصر.

- الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عبدالرحمن راضي، بشأن إنشاء كوبرى مشاه بشارع كورنيش النيل مع تقاطع شارع راضي بجوار نادي الكهرباء- حي الساحل- محافظة القاهرة.

- الاقتراح برغبة المقدم من النائب حاتم أحمد عبدالعزيز، بشأن عمل نفق سيارات بمركز ومدينة ههيا- محافظة الشرقية أسفل السكة الحديد أمام الطريق الدائري.

- الاقتراح برغبة المقدم من النائب إلهامي البارودي، بشأن إعادة فتح مزلقان المخمس بمدينة جرجا- محافظة سوهاج، والذى يقع ما بين بلوكي برديس جرجا بالكيلو (400، 503) واستبداله بمزلقان مطور أو إنشاء كوبرى علوى أو نفق.

- الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد حمدي خطاب، بشأن وقوف قطار أو أكثر بمحطة كفر الدوار التابعة لمحافظة البحيرة باتجاه القاهرة بالأوقات التالية (7، 8، 9 صباحاً).

- الاقتراح برغبة المقدم من النائبة ريهام عبدالنبي السيد، بشأن إنشاء مزلقان سكة حديد بقرية خور أبو علي والعقيبة بقرية الحجز بحري- مركز ومدينة أدفو- محافظة أسوان.

- الاقتراح برغبة المقدم من النائبين: محمد نجيب خالد، السيد سمير، بشأن إنشاء طريق دائري بمنطقة غرب مدينة منية النصر- محافظة الدقهلية. - الاقتراحان برغبة المقدمان من النائب ياسر منير عبدالجواد:

الأول: بشأن تجديد كوبرى أبو يوسف على ترعة السماحات - مركز قلين محافظة كفر الشيخ. الثاني: بشأن رصف بعض الطرق التابعة لمحافظة كفر الشيخ.