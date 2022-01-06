/670731/محافظ-بورسعيد-يشهد-حفل-ختام-مسابقة-أوائل-الطلاب-مستقبل-وطن

شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد مساء اليوم حفل ختام مسابقة أوائل الطلاب المقامة بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وحزب مستقبل وطن والتى إنطلقت فى بورسعيد منذ شهر بمشاركة ١٨٦ مدرسة من مختلف المراحل التعليمية بالتعليم العام.

وقد حضر الحفل النائب عادل اللمعى امين عام حزب مستقبل ببورسعيد و والنائب ا.د. عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ و النائب حسن عمار عضو مجلس النواب و أحمد والى وكيل مديرية التربية والتعليم والمخرج محمد الدسوقى المستشار الثقافى للمحافظة ولفيف من قيادات التعليم و مديرى المدارس المشاركة وأولياء أمور الطلاب.

محافظ بورسعيد يشهد حفل ختام مسابقة أوائل الطلاب مستقبل وطن

وجه محافظ بورسعيد من خلال كلمته الشكر للحزب وللقائمين على المسابقة والمشرفين عليها والقائمين على العملية التعليمية لنجاح هذا العمل الضخم ولأولياء الأمور الذين سمحوا لأبنائهم بالمشاركة فى هذه الفرصة الذهيبة التنافسية.

وأكد المحافظ على أن المدرسة هى المكان الشرعى لتلقى العلم وتحافظ على الهوية المصرية وتنمى القدرات وتشجع المواهب عن طريق ممارسة الأنشطة التربوية المختلفة وتغرس الولاء والانتماء للوطن وتعلم الإلتزام موضحا أن نجاح الدولة يبدأ من المدرسة والأسرة مشيرا إلى أن مراكز الدروس الخصوصية مهلكة للجهد والوقت والمال ونتاجها العلم الزائف ولا تنمى القدرات وتهدر المواهب.

وقد أسفرت نتائج المسابقة للمرحلة الإبتدائية عن فوز مدرسة يوسف عاشور الإبتدائية بالمركز الأول بينما فازت مدرسة التوكيلات الملاحية بالمركز الثانى وللمرحلة الإعدادية عن فوز مدرسة بالمركز الأول مدرسة نبوية الجابرى الأعدادية للبنات ومدرسة بالمركز الثانى مدرسة القناة الإعدادية للبنات وللمرحلة الثانوية فازت مدرسة بالمركز الأول بورسعيد الثانوية العسكرية للبنين بينما فازت مدرسة علم الدين الثانوية للبنات بالمركز الثانى.