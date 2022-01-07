/670993/روجيه-ميلا-أحمد-مجاهد-حاول-تأجيل-كأس-أمم-أفريقيا-بجانب-المغرب-ولا-أفهم-السبب

شن روجيه ميلا، أسطورة كرة القدم الكاميرونية هجوما شديداً على أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، وذلك قبل أيام من بداية المونديال الأفريقي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف روجيه ميلا خلال تصريحات تليفزيونية "الاتحاد المصري لكرة القدم بجانب نظيرة المغربي مارسوا ضغوطات كبيرة للغاية من أجل تأجيل بطولة كأس أمم أفريقيا بالكاميرون".

وزاد "بعض دول شمال أفريقيا دائما يقوموا بالفوضى بسبب بعض القرارات التي يريدوا اتخاذها".

وواصل "لا أفهم إذا كانوا أفارقة أما لا، فدعهم يذهبون للعب في أوروبا وآسيا أوي أي شئ آخر، ولكن أحذرهم بعدم حدوث أي فوضى في أفريقيا والقارة بأكملها".

واختتم "لقد تطوروا داخل القارة الأفريقية ونحن قبلناهم ولا أفهم سبب ما قاموا به مؤخرا من أجل تأجيل بطولة أفريقيا، ومازالوا يستمروا في إثارة المشاكل".

كيروش: كلما أصبح الموقف أكثر صعوبة.. كلما بقينا معاً أقوى

غرد البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم، منذ قليل على حسابة الشخصي تويتر، على تمنيه الشفاء العاجل لمصابي الفراعنة.

ولم يكشف كارلوس كيروش عن المصابين في صفوف الفراعنة، والتي تنطلق بعثتها غداً السبت في الحادية عشر صباحاً متوجه للكاميرون على متن طائرة خاصة للفريق.

وكتب كيروش عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أوقات غير مسبوقة، كلما أصبح الموقف أكثر صعوبة، كلما بقينا معًا وأقوى".

وتابع كيروش: "يجب علينا الوقوف معًا والتركيز على ما يتوجب علينا القيام به لمواجهة التحديات".

واختتم: "أصدقائي وزملائي الأعزاء، نحن جميعًا نصلي من أجل صحتكم، ونتمنى الشفاء العاجل والعودة إلى فريقنا مرة أخرى".

الاتحاد المصري يعلن إيجابية الحضري وأبو جبل

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن إصابة الثنائي عصام الحضري، مدراب حراس المرمى للمنتخب الوطني الأول، ومحمد أبو جبل حارس الفراعنة الثاني، بفيروس كورونا.

أكدت نتائج المسحات الطبية التي أجراها المنتخب الوطني يوم أمس استعدادا للسفر غدًا إلى الكاميرون للمشاركة في نهائيات البطولة الأفريقية عن إيجابية مسحة عصام الحضري مدرب حراس المرمى ومحمد أبو جبل حارس المرمى، وتقرر عدم سفرهما غدًا مع البعثة.