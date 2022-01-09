/671187/ريال-مدريد-يضرب-فالنسيا-برباعية-في-الدوري-الاسباني

حقق ريال مدريد الفوز على نظيره فالنسيا بنتيجة 4/1 على ملعب "سنتياجو بيرنابيو"، ضمن مباريات الأسبوع الـ21 من الدوري الاسباني.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقدم لاعبو ريال مدريد مباراة قوية وأستطاعو أن يحسموها لصالحهم بعد نهديد مرمى فالنسيا خلال اللقاء، بينما لم يقدم فالنسيا مستوى جيد خلال اللقاء.

وأحرز أهداف ريال مدريد كلاً من بنزيما هديفين في الدقائق 43 و88، ومثلهما لفينسيوس جونيرو في الدقيقتين 51 و61، بينما أحرز هدف فالنسيا الوحيد جونسالو جيديس في الدقيقة 76.

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد ريال مدريد للنقطة رقم 49 منفرداً بالمركز الأول، بينما ظل رصيد فالنسيا عند 28 نقطة بالمركز التاسع.

تشكيل ريال مدريد أمام فالنسيا

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز ـ إيدير ميليتاو ـ ديفيد ألابا ـ فريلاند ميندي.

خط الوسط: توني كروس ـ كاسيميرو ـ لوكا مودريتش.

خط الهجوم: كريم بنزيما ـ ماركو أسينسيو ـ فينيسيوس جونيور.

دكة بدلاء ريال مدريد: لونين ـ فاييخو ـ دييجو ـ ناتشو ـ إيدين هازارد ـ مارسيلو ـ فيدريكو فالفيردي ـ داني سيبايوس ـ رودريجو ـ إيسكو ـ إدوارد كامافينجا.

نتيجة مباراة ريال مدريد

حقق خيتافي الفوز على نظيره ريال مدريد بنتيجة 1/0 على ملعب "ألفونسو بيريز"، ضمن مباريات الأسبوع الـ20 من الدوري الإسباني.

وأضاع ريال مدريد أكثر من فرصة للتعادل، ولكن تألق حارس ومدافعي خيتافي بشكل كبير وحافظةا على نظافة مرماهم، وسجل إنيس أونال هدف خيتافي في الدقيقة 9 بعد خطأ قاتل من إدوارد ميندي الذي تباطئ في الكرة وهو أخر لاعب قبل المرمى.

ويتصدر ريال مدريد ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، برصيد 46 نقطة، من أصل 19 مباراة، حقق من خلالها الفريق الملكي الفوز في 14 مباراة، وتعادل في أربع لقاءات وخسر مباراة، وسجل فيها ريال 41 هدف، وتلقت شباكة 16 هدف.

نتيجة مباراة ريال مدريد واتليتيكو بيلباو

حقق ريال مدريد الفوز على نظيره أتليتك بيلباو، بنتيجة 2/1 على ملعب "سان ماميس"، ضمن مباريات الأسبوع التاسع عشر من الدوري الإسباني.

وقدم لاعبوا ريال مدريد مباراة جيده خارج ملعبه، في ظل الدوافع الكبيرة التي كانت عند أتليتك بيلباو الذي كان يريد تحقيق الفوز على ملعبه ووسط جماهيره.

وأحرز أهداف ريال النجم كريم بنزيما في الدقيقتين 4 و7 ، بينما أحرز سانسيت هدف أتليتك بيلباو الوحيد في الدقيقة 10 من عمر اللقاء، وحاول أن يتعادل ولكن لاعبو الملكي حافظوا على النتيجة وخرجوا فائزين من اللقاء.