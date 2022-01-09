/671199/لحظة-وصول-محمود-الخطيب-لاستلام-جائزة--الشيخ-محمد-بن-راشد-آل-مكتوم-للإبداع-الرياضي--فيديو

وصل منذ قليل صباح اليوم الأحد، محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، إلي حفل جائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي عن العام الجاري 2021،كأفضل مؤسسة رياضية عربية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأكد أحمد أبو عبلة طبيب النادي الأهلي، عن بعد مناقشة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق قرر منح بعض من لاعبي المارد الأحمر راحة من مران أمس ، وذلك بسبب شعور البعض باعراض البرد.

مباريات الأهلي في كأس الرابطة:‏

الجولة الأولى: الأهلي × الجونة يوم الخميس 13 يناير الساعة 2:30 عصرًا.

الجولة الثانية: الإسماعيلي × الأهلي يوم الاثنين 17 يناير الساعة 2:30 عصرًا.

الجولة الثالثة: الأهلي × المقاولون العرب يوم الجمعة 21 يناير الساعة 5 مساء.

الجولة الرابعة: سموحة × الأهلي يوم‏ الخميس 27 يناير الساعة 5 مساء.

الجولة الخامسة: الأهلي × البنك الأهلي يوم الأحد 30 يناير الساعة 2:30 عصرًا.

نهائيات كأس الرابطة

ويشارك في البطولة 18 ناديًا، تم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات على أن تضم كل مجموعة 6 ‏فرق، يتأهل منها بطل كل مجموعة إلى دور نصف النهائي، بالإضافة إلى أفضل فريق يحتل المركز الثاني في المجموعات الثلاث.‏

ويقام الدور نصف النهائي، والدور النهائي في الفترة من 1 إلى 14 يونيو المقبل خلال فترة توقف ‏الدوري بسبب الأجندة الدولية.‏

وتشهد المباريات حضورًا جماهيريًّا بنفس العدد المسموح به في بطولة الدوري الممتاز، وتقام مباريات ‏البطولة بتقنية الفار.‏