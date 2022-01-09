/671313/بث-مباشر-افتتاح-كأس-امم-أفريقيا-بالكاميرون-2021-فيديو

دقائق ويبدأ الحفل الافتتاحي لكأس أمم أفريقيا بالكميرون 2021.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: وتقام المباراة الافتتاحية على ملعب باول بيا ستاديوم بمدينة ياوندي الكاميرونية. ويسع الاستاد لـ 60.000 ألف متفرج وتم إنشاء هذا الملعب في عام 2018. لمشاهدة البث المباشر لافتتاح كأس أمم أفريقيا من هنا: 8 قنوات مفتوحة تعلن بث مباراة مصر ونيجيريا في كأس أمم أفريقيا يفتتح منتخب مصر ضربة البداية في بطولة كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون بمواجهة نيجيريا مساء الثلاثاء المقبل بمدينة جاروا الكاميرونية. وتتواجد مصر في المجموعة الرابعة بجانب نيجيريا وغينيا بيساو والسودان. ويتم النقل التليفزيوني لبطولة كأس أمم أفريقيا عبر قنوات بي إن سبورتس المشفرة ولم يتم الإعلان عن إذاعة أي مباريات للمنتخبات العربية عبر القنوات المفتوحة. وهناك عدة قنوات عربية وأجنبية سوف تقوم بإذاعة مباراة مصر ونيجيريا بشكل طبيعي على بعض القنوات المفتوحة. وفيما يلي القنوات المفتوحة التي تبث مباراة مصر ونيجيريا في كأس أمم أفريقيا: 1- قناة آرينا سبورت: القمر :هوت بيرد التردد: 11595 التصحيح 6/5 استقطاب عمودي 2- قناة يورو سبورت: القمر: هوت بيرد التردد: 11090 اتجاه 13 شرقاً معدل الترميز: 27500 التصحيح: ¾ ارديتو2 استقطاب عمودي 3- قناة الجزائرية الأولى: القمر: نايل سات التردد: 11680 معدل الترميز: 27500 التصحيح: 5/6 استقطاب عمودي 4- قناة النبأ الليبية: القمر: نايل سات التردد: 11096 معدل الترميز: 27500 استقطاب أفقي 5- قناة فوكس سبورت: القمر: نايل سات التردد: 12284 معدل الترميز: 27500 استقطاب أفقي 6- قناة تيلي تشاد: القمر: نايل سات التردد: 12015 معدل الترميز: 27500 استقطاب أفقي 7- قناة RTB TV بوركينا فاسو: القمر: يوتلسات 9E التردد: 11900 معدل الترميز: 27500 استقطاب أفقي 8- قناة RTI 1 كوت دي فوار: القمر: بدر 26E التردد: 11996 معدل الترميز: 27500 استقطاب أفقي كأس أمم أفريقيا: اكتشاف 10 حالات بفيروس كورونا داخل معسكر منتخب غينيا بيساو منافس مصر وصلت بعثة منتخب غينيا بيساو إلى الكاميرون من أجل المنافسة على لقب كأس أمم أفريقيا 2021. افتتاح كأس أمم أفريقيا وعقب وصول بعثة منتخب غينيا بيساو إلى الكاميرون تم إجراء مسحات كورونا للاعبي المنتخب وأعضاء الجهاز الفني. القنوات المفتوحة لبث مباراة مصر ونيجيريا وبعد انتهاء المسحات الخاصة بفيروس كورونا تبين وجود 10 حالات داخل معسكر الفريق ليتم عزلهم على الفوز وأخذ الإجراءات الإحترازية الخاصة بفيروس كورونا. ويتواجد منتخب غينيا بيساو في المجموعة الرابعة بجانب مصر ونيجيريا والسودان. وستكون أول مباريات الفريق يوم الثلاثاء في تمام التاسعة مساء أمام منتخب السودان.

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