يوسف الحسينى يبكى على الهواء: وائل الإبراشى كان من أجدع خلق الله (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ودخل الإعلامى يوسف الحسيني، فى نوبة بكاء على الهواء، حزنًا على رحيل الإعلامى وائل الإبراشى، مؤكدا أنه تقابل مع الراحل منذ 33 عاما تقريبا ومن وقتها نشأت صداقة بينهما.

وقال الحسينى، أثناء تقديمه برنامج "التاسعة"، على التلفزيون المصرى، إن وائل الإبراشى كان صديقا وأخا عزيزا "كان من أشرف وأجدع خلق الله وأحنهم وأكثرهم نشاطا واحتراما".

وتابع: "كنت بدبس وائل الإبراشى فى الشغل ودلوقتى هو اللى دبسنى فى أسوأ حاجة ممكن اعملها فى حياتى انى اضطر انعيه واقول كلامه فى رثائه وده صعب".

وفاة وائل الإبراشى

وقد ولد الإبراشي عام 1963 بمحافظة الدقهلية وتخرج في كلية التجارة وعمل صحفيا بمؤسسة روزاليوسف ورأس تحرير جريدة صوت الأمة قبل أن يتجه للعمل التلفزيوني حيث قدم عدة برامج في قنوات مختلفة كان آخرها القناة الأولى بالتلفزيون المصري.

كانت له العديد من المقالات الصحفية والتحقيقات والتى سجلت باسمه ومن أشهرها قضية لوسى أرتين، معاناة مرضى الإيدز فى مصر.

رحلة وائل الإبراشى المهنية

عمل صحفيا بجريدة روز اليوسف وصوت الأمة، كان مُقدماً لبرنامج "الحقيقة" على شاشة قناة دريم2، قدم برنامج "العاشرة مساء" خلفا للإعلامية منى الشاذلى على قناة دريم.

كما قدم لعام تقريبا برنامج "كل يوم" خلفا لعمرو أديب على قناة أون، وقدم برنامج "التاسعة" عقب نشرة التاسعة الإخبارية على القناة الأولى المصرية.