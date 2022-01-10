العثور على جثة نجم شهير داخل أحد الفنادق.. هل مات مقتولًا؟

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عُثر على جثمان الفنان الأميريكي بوب ساجيت داخل غرفته في فندق ريتز كارلتون في أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية، وهو من النجوم الكوميدين في هوليود، والذي رحل عن عمر يناهز 65 عامًا.

دوت الخليج ترصد سبب وفاة النجم بوب ساجيت في ظروف غامضة

هل مات بوب ساجيت مقتولًأ؟

عثر على جثمان بوب ساجيت، داخل غرفته في فندق ريتز كارلتون وكشفت شبكة "ABC نيوز" عبر تدوينة لمكتب عمدة مقاطعة أورانج أمس الأحد 9 يناير، أنهم تأكدوا من هوية بوب ساجت. مشيرين إلى أنه تم الإعلان عن وفاته في مكان الحادث، بغرفته داخل أحد الفنادق الكبرى، ولم تعثر الشرطة على أي آثار للعنف أو لتعاطي مخدرات في هذه القضية، ما ابعد شبة القتل.

من هو بوب ساجيت؟

اسمه الحقيقي روبرت لين ساجيت واشتهر باسم بوب ساجيت، وهو من مواليد 17 مايو عام 1956، وهو ممثل كوميدي ومضيف تليفزيوني.

بوب ساجيت مشهور بالشخصية المحبوبة داني تانر في مسلسل فول هاوس والضيف الأصلي لبرنامج America's Funniest Home Videos ، وكان يقول بوب ساجيت بآداء صوت تيد موزبي في المستقبل من خلال مسلسل كيف قابلت أمكم.

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