ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويستعد نادي الزمالك للمشاركة في البطولة حيث يتواجد في المجموعة الثالثة رفقة كلا من، إنبي، طلائع الجيش، غزل المحلة، سيراميكا كليوباترا، وفاركو.

ويلعب الزمالك المباراة الأولى في بطولة كأس الرابطة أمام إنبي يوم الجمعة المقبل الموافق 14 يناير 2021.

وتقام المباراة على ستاد القاهرة الدولي، وتنطلق في تمام الثانية والنصف عصراً.

أما باقي مباريات المجموعة ستجمع بين طلائع الجيش وغزل المحلة، وسيراميكا كليوباترا ضد فاركو، وتقام المباريات في تمام الخامسة مساء.

تعرف على مواعيد مباريات الجولة الرابعة لبطولة كأس الرابطة المصرية

تستعد أندية الدوري المصري الممتاز المنافسة على بطولة كأس الرابطة برعاية رابطة الأندية المحترفة، والتي تنطلق الأسبوع المقبل.

وتقام مباريات دور المجموعات في شهر يناير على أن تقام الأدوار النهائية في شهر يونيو المقبل.

وفيما يلي موعد مباريات الجولة الرابعة للمجموعات الثلاثة:

المجموعة الأولى.. 26 يناير 2021

المصري أمام فيوتشر وتقام المباراة في تمام الثانية والنصف عصراً.

الاتحاد السكندري أمام مصر للمقاصة وتقام المباراة في تمام الثانية والنصف عصراً.

إيسترن كومباني ضد بيراميدز وتقام المباراة في تمام الخامسة مساء.

المجموعة الثانية.. الخميس 27 يناير

المقاولون العرب أمام الإسماعيلي وتقام المباراة في تمام الثانية والنصف عصراً.

الجونة أمام البنك الأهلي وتقام المباراة في تمام الثانية والنصف عصراً.

سموحة أمام الأهلي وتقام المباراة في تمام الخامسة مساء.

موعد مباراه الزمالك في كاس الرابطة

المجموعة الثالثة.. الجمعة 28 يناير

غزل المحلة أمام فاركو وتقام المباراة في تمام الثانية والنصف عصراً.

إنبي أمام طلائع الجيش وتقام المباراة في تمام الثانية والنصف عصراً.

سيراميكا كليوباترا ضد الزاملك وتقام المباراة في تمام الخامسة مساء.

عماد متعب: كأس الرابطة في صالح أندية الدوري المصري.. والعام المقبل سوف تقام بنظام مختلف

أكد عماد متعب، نائب رئيس رابطة الأندية المحترفة، أن الجميع داخل الرابطة يعمل من أجل عودة الريادة لبطولة الدوري المصري الممتاز من جديد.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيوينة عبر "حضرة المواطن" "قيمة الدوري المصري كبيرة للغاية والهدف الأساسي لنا العودة الجيدة لقيمة البطولة داخل المنطقة العربية والشرق الأوسط".

وتابع "الكرة المصرية كانت تعاني خلال الفترة الماضية والجميع يعلم الأسباب ولكن حاليا بدأ ت الأمور تعود لطبيعتها وهذا أمر يسعد الجميع للغاية، والأهم هو التوفيق والاستمرار في التقدم والتطور في الفترة القادمة".