/671555/أول-ظهور-تحكيم-أجنبي-من-خارج-قارة-أفريقيا-في-كأس-الأمم

بدأت منافسات كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون أمس الأحد وشهدت على العديد من الأحداث المميزة التي ظهرت في أولى مباريات البطولة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: وشهدت البطولة تواجد أول حكم من خارج قارة أفريقيا، وذلك خلال لقاء السنغال وزيمبابوي الذي يقام حاليا. وتم تعيين ماريو إسكوبار والذي يحمل جنسية جواتيمالا، من أمريكا الوسطى والذي بدأ التحكيم الدولي منذ عام 2013. أما عن مساعدي إسكوبار فيتواجد حكمين من الكونغو وآخر من ليبيا داخل أرض الملعب. أما حكم الفيديو فهو فيرناندو جيريرو راميريز والذي يحمل الجنسية المكسيكية، وحمل الشارة الدولية في عام 2010. وبذلك تسجل بطولة أمم أفريقيا أول تواجد تحكيم أجنبي من خارج أفريقيا في مباراة السنغال وزيمبابوي. زيمبابوي تفاجئ السنغال في كأس أمم أفريقيا.. تفاصيل انتهى الشوط الأول من مباراة السنغال وزيمبابوي بالتعادل السلبي بين الفريقين في كأس أمم أفريقيا. وفاجئ منتخب زيمبابوي الجميع في بداية المباراة وظهر متماسكا عكس توقع البعض بأن المباراة ستكون سهلة على رفاق ساديو ماني. وسيطر السنغال على معظم مجريات اللقاء ولكن لم يتم تسجيل أي أهداف ليتأجل الحسم للشوط الثاني من عمر المباراة. وكان كيتا بالدي لاعب السنغال قد حصل على بطاقة صفراء في شوط المباراة الأول. كأس أمم أفريقيا: ساديو ماني يقود تشكيل السنغال الناري لمواجهة زيمبابوي أعلن أليو سيسيه، المدير الفني لمنتخب السنغال عن التشكيلة الرسمية لمباراة زيمبابوي في افتتاح مباريات الجولة الأولى لكأس أمم أفريقيا للمجموعة الثانية. ويتواجد ساديو ماني على رأس التشكيلة السنغالية في ظل غياب نجوم الفريق بسبب فيروس كورونا ويأتي على رأسهم إدوارد ميندي وخاليدو كوليبالي. وفيما يلي تشكيل السنغال الرسمي للمباراة: حراسة المرمى: سيني ديانج كأس أمم أفريقيا خط الدفاع: إبراهيما مباي، بابا أبو سيسيه، عبده ديالو، بالو توريه خط الوسط: شيخو كوياتي، إدريسا جاي، بابا ماتار سار ماريو إسكوبار خط الهجوم: كيتا بالدي، بولاي ديا، ساديو ماني وتنطلق المباراة في تمام الثالثة عصراً. أمم أفريقيا: منتخب مصر في أزمة قبل لقاء نيجيريا بسبب فندق الإقامة يستعد منتخب مصر لبدء مشوارة في بطولة كأس أمم أفريقيا غداً الثلاثاء عندما يواجه نيجيريا. وعلم موقع دوت الخليج أن هناك شكوى من جانب لاعبي المنتخب والمدربين بسبب سوء فندق الإقامة الذي يتواجد في مدينة جاروا الكاميرونية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أول ظهور تحكيم أجنبي من خارج قارة أفريقيا في كأس الأمم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.