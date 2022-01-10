مران قوي لمنتخب مصر استعداداً لـ نيجيريا «صور»

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خاض منتخب مصر مرانه اليوم على ملعب "سيناج" المخصص للتدريبات، استعداداً لمباراة نيجيريا غداً في ضربة البداية للفراعنة بكأس أمم أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وشارك في التدريبات جميع اللاعبين، وشهد المران الجدية والتركيز من جانب اللاعبين والجهاز الفني بقيادة كارلوس كيروش، الذي حفظهم جمل تكتيكية وفنية لتنفيذها أمام نيجيريا.

وشهد المران تقليل الحمل البدني على اللاعبين، حتى لا يتم إجهادهم أو إصابة أحد قبل مباراة نيجيريا الهامة، في أو لقائات الفراعنة بكأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021.

أمم أفريقيا 2021.. محمد صلاح وكيروش يتفقدا ملعب مباراة نيجيريا

حرص كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر معاينة ملعب رودي أدجيا والذي يحتضن مباراة الفراعنة أمام نيجيريا.

وتواجد محمد صلاح نجم منتخب مصر وقائد الفراعنة مع كيروش من أجل معاينة ملعب المباراة.

مصر ضد نيجيريا

وتقام مباراة مصر أمام نيجيريا غداً الثلاثاء في تمام السادسة مساء على ملعب رودي أدجيا بمدينة جاروا الكاميرونية.

محمد صلاح: مصر غير مرشحة للفوز بلقب كأس أمم أفريقيا

تواجد محمد صلاح، قائد منتخب مصر في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة نيجيريا في افتتاح مشوار الفراعنة في بطولة كأس أمم أفريقيا.

وأكد محمد صلاح خلال المؤتمر الصحفي "منتخب مصر غير مرشح للفوز ببطولة كأس أمم أفريقيا، ونسعى فقط لتقديم أفضل أداء والنتائج تأتي مع مرور المباريات".

وزاد "سنذل أقصى جهد من أجل الفوز بالبطولة مع الأخذ في الاعتبار أننا لسنا الأوفر حظاً لنيل اللقب الأفريقي".

وتابع "أنا لاعب ضمن 11 فرد داخل منتخب مصر وجميعنا نعمل من أجل تقديم كرة قدم جيدة تليق بإسم مصر ونسعى لتقديم صورة مشرفة".

واختتم “أتواجد مع منتخب مصر منذ 10 سنوات ولم أتمن من الفوز ببطولة كبرى مع الفراعنة، وأتمنى أن أتوج ببطولة كبرى مع المنتخب”.

تفاصيل ملعب مباراة مصر أمام نيجيريا وغينيا بيساو بأمم أفريقيا 2021

يحتضن ستاد رومدى أدجيا في مدينة جاروا أولى مبرتي المنتخب الوطني في بطولة كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

ويتسع ستاد رومدي أدجيا لـ ٣٠٠٠٠ الف متفرج، والتي سيشهد على لقائي منتخب مصر في أولى مباراتين له في البطولة بدور المجموعات أمام نيجيريا وغينيا بيساو.