رضا عبد العال لـ دوت الخليج: محمد صلاح ثروة قومية.. ويعلق على أزمة مدرب منتخب مصر الأخيرة

/671697/رضا-عبد-العال-لـ-تحيا-مصر-محمد-صلاح-ثروة-قومية-ويعلق-على-أزمة-مدرب-منتخب-مصر-الأخيرة

علق رضا عبد العال، نجم الزمالك والأهلي السابق، على أزمة عدم تواجد ضياء السيد مدرب منتخب مصر في الألبوم الرسمي للفراعنة بعد السفر إلى الكاميرون لخوض منافسات كأس أمم أفريقيا بالإضافة إلى عقود الرعاية الخاصة بمحمد صلاح.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف رضا عبد العال في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، أن مسألة عدم وجود ضياء السيد في الصور الرسمية لمنتخب مصر من الممكن أن تكون بالخطأ وغير مقصودة، وبما أن المدرب سافر مع البعثة فكل الأمور واردة ويعتبر خطأ غير مقصود".

وتابع "لا توجد أي أزمة في الأمر الخاص بمحمد صلاح بسبب عدم وجود الشركات الراعية على الصورة الخاصة به مع منتخب مصر، ولا يبخل اللاعب على المنتخب في أي أمر نهائيا".

رضا عبد العال

وزاد "لابد أن يتم إحترام التعاقدات الخاصة بمحمد صلاح حتى لا يتعرض للغرامات الكبيرة، ولا يمكن أن تحدث أزمة مع نجم ليفربول، وإذا تم وصول الإعلانات على التيشرت الخاص باللاعب سيتم تغريمة مبلغ مالا يقل عن 5 مليون دولار".

واختتم "في الإعلانم الأخير لمحمد صلاح قام بالتبرع بنصف المبلغ الذي حصل عليه لمصر ولا يبخل على البلد في أي شئ ويجب إحترام كافة العقود الخاصة باللاعب وبالمنتخب حتى لا تحدث أي أزمات في المستقبل لأي لاعب، وصلاح غير متحكم في نفسه حاليا لأنه أحد نجوم كرة القدم حاليا على مستوى العالم".

تاريخ مواجهات مصر ونيجيريا

تستضيف دولة الكاميرون اليوم الثلاثاء، مباراة تجمع بين منتخب مصر أمام نظيرة نيجيريا، ضمن منافسات كأس الأمم الإفريقية، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساءً.

تاريخ مواجهات المنتخبين

التقى منتخب مصر ونظيرة منتخب نيجيريا فى 20 مباراة، في جميع البطولات، وخاض المنتخبين 15 مباراة رسميه، بينما 5 مباريات وديات، حيث حقق الفراعنة الفوز في 7 مباريات، بينما منتخب نيجيريا في 6 مواجهات.

القنوات الناقلة

يخوض منتخب نيجيريا مباراته ضد نظيرة مصر والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساءً، عبر قنوات beIN Sports HD 1 Max.

قائمة منتخب مصر لأمم أفريقيا 2021

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي، محمود جاد

خط الدفاع: أكرم توفيق، عمر كمال، أحمد حجازي، محمود حمدي "الونش"، أيمن أشرف، أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، محمود علاء، محمد حمدي

خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، إمام عاشور، عبد الله السعيد، محمد النني، أحمد سيد "زيزو"، مهند لاشين، مروان داود

خط الهجوم: عمر مرموش، محمد شريف، مصطفى محمد، محمد صلاح، محمود حسن "تريزيجية"، رمضان صبحي، مروان حمدي.