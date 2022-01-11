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"عودة القبلات الساخنة".. ما لا تعرفه عن فيلم قمر 14 قبل عرضه

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دينا دهب 0 تبليغ

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تستعد صالات السينما، لاستقبال فيلم "قمر 14"، بدور العرض السينمائية، عقب إقامة عرضه الخاص غدًا الأربعاء الموافق 12 يناير بأحد المولات التجارية الكبرى بحضور أبطاله. ليكون عرضه الأول في القاهرة عقب مشاركته في الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي.

دوت الخليج ترصد معلومات ومشاهد عن فيلم قمر 14 قبل عرضه

مشاركة قمر 14 في مهرجان الجونة

عُرض فيلم قمر 14 في قسم الاختيار الرسمي خارج المسابقة بالدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، وهو العمل الذي يضم مجموعة كبيرة من نجوم الفن.

فيلم قمر 14 قصص منفصلة

كما أن فيلم قمر 14 يعد من الأعمال التي تحتوي على أكثر من قصة مختلفة وكل قصة منهم لها أبطالها، إلا قصة الفنان أحمد مالك الذي نجده يتقابل مع خالد النبوي في قصته الأخيرة.

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قصة حب بين أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد والديانة مختلفة

وخلال أحداث فيلم قمر 14 نجد أن قصة تدور حول قصة حب بين أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد، وهما مختلفان الديانة بين الإسلام والمسيحية، وهذا ما اعترض عليه أهالي القرية وأسرة الفتاة ولكن المخرج حرص بأن لا يوضح من منهما المسلم ومن منهما المسيحي، إذ قال في تصريحاته أنه حرص بأن لا توجد تفرقة بين الاثنين.

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غادة عادل تقع في حب خالد أنور

ومن القصص أيضًا المثيرة في الفيلم، قصة حب غادة عادل من شاب يصغرها في العمر بسنوات كثيرة والذي يجسد دوره الفنان خالد أنور، ويتعرضا الاثنين إلى الكثير من الانتقادات من المجتمع والأهل.

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قبلة خالد النبوي للفنانة شيرين رضا

تظهر الفنانة شيرين رضا خلال أحداث فيلم قمر 14، كمرأة حزينة بدون مكياج تظهر عليها ملامح الكبر وتستمع إلى حبيبها الذي تركها خالد النبوي حيث يعمل مذيعًا في الراديو، وبعد شجاعة منه يطلب منها أن يتزوجها وينتهي الفيلم بقبلة ساخنة بينهما على البحر.

 

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فيلم قمر 14

تقع أحداث الفيلم حين يعتلي قمر ليلة 14 سماء مصر، فنشهد تحت ضيائه عدة علاقات عاطفية تحاول الصمود والنجاح؛ حيث يصطدم أصحابها بمحظورات مختلفة يفرضها عليهم المجتمع، لتعوق علاقاتهم وتهددها بالفشل. فيحاول الأبطال مواجهة هذه المحظورات وتحدي طاقة قمر 14.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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