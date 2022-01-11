من ٨ إلي ٤٨ الف دوت الخليج يرصد أسعار المواشي داخل سوق دمنهور

/671737/من-٨-إلي-٤٨-الف-تحيا-مصر-يرصد-أسعار-المواشي-داخل-سوق-دمنهور

تشهد اسواق المواشي بالبحيرة ارتفاع ملحوظ في اسعار جميع انواع المواشي، الجاموس والبقر والعجول اللحم، والعجمي والأغنام، والتي يتوافد عليها المربيين من جميع أنحاء الجمهورية.

تجول موقع دوت الخليج ، داخل سوق دمنهور للمواشي الأسبوعي، الذي يقع بقرية سلطيس بمركز دمنهور بمحافظة البحيرة ، لمعرفة أسعار المواشي واللحوم والأغنام.

في البداية يقول الحاج سعد البوريدي احد تجار الجاموس، إن سوق مواشي دمنهور ، هو العمود الفقري للأسواق على مستوى الجمهورية، وهو الذى يحدد اسعار المواشي ، ويأتي إليه تجار من جميع محافظات الجمهورية.

من ٨ الي ٤٨ الف دوت الخليج ترصد اسعار المواشي داخل سوق دمنهور

وأضاف البوريدي، ان افضل الميزات بسوق دمنهور، انه لا يوجد به اعمال نصب ولا سرقات وامان، ويوجد به نقطة شرطة ثابتة، وتأمين كامل للدخول والخروج، مضيفا، أن التجار الواردين من المحافظات الأخرى يتم معاملتهم معاملة كريمة.

وعن اسعار المواشي قال صبري عثمان احد التجار المترددين علي الأسواق انه يوجد تزايد في الاسعار كل سوق بسعر جديد وتختلف اسعار المواشي حسب النوع، لان السوق ينقسم الي عدد من الاقسام منها الوالد، والعشر، واللبن، واللحم، والعجمي، و الجاموس، وتراوح سعر العجول بين 16 و 18 ألف جنيه، وتصلح للتسمين والتربية للذبح في المناسبات، ووصل سعر الجاموس الصغير، للتربية الذي يتراوح عمره بين شهرين أو اربع أشهر إلى 6 و 9 آلاف علي حسب حجمه.

وعن اسعار الجاموس تبدأ من 18 الف الي 48 علي حسب الصنف او الصانعة سوأ عشر او لبن او عجمي او لحم تختلف في السعر.

اما عن اسعار العجول والبقرة تبدأ العجول من 9 الف، والبقرية العشر من 16 الي 32 الف وتختلف علي حسب النوع والصنف.

واضاف عثمان ان سبب ارتفاع اسعار المواشي يرجع لارتفاع أسعار الأعلاف في الفترة الأخيرة، وتقلص الزراعات العلفية أجبر الكثيرين من صغار المربين على الخروج من السوق، وتقليل المعروض من الماشية داخل الأسواق، وهذا ما جعل سعر العجل اللحم يترفع بهذه الطريقة.