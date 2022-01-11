/671764/قرار-وزاري-باعتماد-برنامج-الإحصاء-الحيوي-الزراعي-وتحليل-البيانات-بجامعة-سوهاج

قال الدكتور مصطفى عبدالخالق - رئيس جامعة سوهاج، بأنه صدر قرار وزاري رقم (٣٦) لعام ٢٠٢٢م، بشأن اعتماد برنامج "الإحصاء الحيوي الزراعي وتحليل البيانات" باللغة الإنجليزية بنظام الساعات المعتمدة، والمقدم من الدكتور نحيف إبراهيم محمد أستاذ تربية المحاصيل والاستشاري فى تحليل البيانات بكلية الزراعة جامعة سوهاج ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وأضاف رئيس جامعة سوهاج، أن الجامعة تسعي دائماً إلى استحداث برامج دراسية جديدة بمختلف كليات الجامعة، تتواكب مع متطلبات العصر الحديث، وتتوافق مع أحدث المعايير العالمية، بما يساهم في تأهيل الطلاب والخريجين بالمهارات والخبرات اللازمة لفتح آفاق لأسواق العمل المحلية والإقليمية والعالمية.

جامعة سوهاج تواصل امتحانات الفصل الدراسي الاول

تابع الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، صباح اليوم، سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الاول بلجان كليات التجارة، الآداب، التربية الرياضية، والآثار بمقر الجامعة الجديد، ي الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات ووكلائهم .

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق، إن اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول انطلقت في ١٧ كلية بالجامعة، وذلك وفق إجراءات تنظيمية موضوعة مسبقاً، تحافظ على سير وانتظام العملية الامتحانية بجميع الكليات منذ بدايتها وحتى الانتهاء منها، مشدداً على تواجد كل المسئولين عن متابعة الامتحانات في الأماكن المخصصة لهم، ومطابقة الأسئلة بمعايير الورقة الامتحانية وزمن الإجابة المتوقع لكل سؤال، بالإضافة إلى مراعاة التباعد المكاني بين الطلاب، والتأكد من ارتداء الكمامة الطبية، حفاظاً على صحة وسلامة جميع المشاركين في العملية الامتحانية.

وأضاف الدكتور عبد الناصر يس، أنه تم التنبيه على الملاحظين بعدم السماح بدخول الهواتف المحمولة داخل مقار اللجان، وتوفير الرعاية الطبية الكاملة، والتأكد من التهوية الجيدة والتعقيم المستمر داخل جميع اللجان، إلى جانب تخصيص لجان لذوي الإعاقة، وأخرى للعزل تستخدم في حالات الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا كوفيد ١٩.

و قال كلا من الدكتور ممدوح الرشيدي عميد كلية التجارة، والدكتور محمد الصغير أن الامتحانات تجرى بمقر الكلية، ومبنى المدرجات (التجارة، الحقوق، التربية)، والجراج ومظلة سيارات الكلية، وذلك في الفترة من ٣ يناير الجاري حتى ٢ فبراير المقبل، ويؤديها ١٠٣٧٠ طالب وطالبة بجميع الفرق على فترتين صباحية من ٩ إلى ١٢ ومسائية من ١ إلى ٤، موزعين على ٥٥ لجنة فرعية على فترتين، مشيراً إلى أنه تم توفير لجان طبية مجهزة لاستقبال أي حالات طارئة، والتصحيح يتم أول بأول وبطريقة إلكترونية