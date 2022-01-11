تشكيلة منتخب مصر لمباراة نيجيريا اليوم

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتريد الجماهير المصرية مشاهدة أول تشكيل رسمي في وجود المحترفين وعلى رأسهم محمد صلاح وعمر مرموش، بجانب اللاعبين المصرين.

وخلال الأخبار المنتشرة مؤخرا فلن يتواجد عبد الله السعيد في تشكيلة الفراعنة الرسمية لمباراة نيجيريا.

وفيما يلي التشكيل الأقرب لمباراة نيجيريا:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أكرم توفيق، محمود حمدي الونش، أحمد حجازي، أحمد أبو الفتوح.

خط الوسط: حمدي فتحي، محمد النني، محمود حسن تريزيجية

خط الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش، مصطفى محمد.

وتنطلق المباراة في تمام الخامسة مساء اليوم، بمدينة جاروا الكاميرونية.

رضا عبد العال لـ دوت الخليج: محمد صلاح ثروة قومية.. ويعلق على أزمة مدرب منتخب مصر الأخيرة

علق رضا عبد العال، نجم الزمالك والأهلي السابق، على أزمة عدم تواجد ضياء السيد مدرب منتخب مصر في الألبوم الرسمي للفراعنة بعد السفر إلى الكاميرون لخوض منافسات كأس أمم أفريقيا بالإضافة إلى عقود الرعاية الخاصة بمحمد صلاح.

تشكيلة منتخب مصر

وأضاف رضا عبد العال في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، أن مسألة عدم وجود ضياء السيد في الصور الرسمية لمنتخب مصر من الممكن أن تكون بالخطأ وغير مقصودة، وبما أن المدرب سافر مع البعثة فكل الأمور واردة ويعتبر خطأ غير مقصود".

وتابع "لا توجد أي أزمة في الأمر الخاص بمحمد صلاح بسبب عدم وجود الشركات الراعية على الصورة الخاصة به مع منتخب مصر، ولا يبخل اللاعب على المنتخب في أي أمر نهائيا".

رضا عبد العال

وزاد "لابد أن يتم إحترام التعاقدات الخاصة بمحمد صلاح حتى لا يتعرض للغرامات الكبيرة، ولا يمكن أن تحدث أزمة مع نجم ليفربول، وإذا تم وصول الإعلانات على التيشرت الخاص باللاعب سيتم تغريمة مبلغ مالا يقل عن 5 مليون دولار".

واختتم "في الإعلانم الأخير لمحمد صلاح قام بالتبرع بنصف المبلغ الذي حصل عليه لمصر ولا يبخل على البلد في أي شئ ويجب إحترام كافة العقود الخاصة باللاعب وبالمنتخب حتى لا تحدث أي أزمات في المستقبل لأي لاعب، وصلاح غير متحكم في نفسه حاليا لأنه أحد نجوم كرة القدم حاليا على مستوى العالم".