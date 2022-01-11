/671791/موعد-ألبوم-تامر-عاشور-الجديد-تيجي-نتراهن

لم يغيب المطرب تامر عشور عن جمهوره، رغم أن ألبومه الأخير الذي كان يحمل اسم خيالي نزل بالأسواق عام 2019، إلا أنه دائمًا ما ينشر فيديوهات وصور على موقع "إنستجرام"، من خلال الحساب الرسمي له، ويقدم حفلات من آن لآخر، وحتى وقت الحجر الصحي الذي ساد بالعالم كله عام 2020، قدم حفلًا من خلال موقع الفيديوهات "يوتيوب".

دوت الخليج يرصد إعلان تامر عاشور عن ألبومه الجديدوموعد صدوره

ألبوم جديد لتامر عاشور

نشر الفنان تامر عاشور على صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، جزء من كليب أغني تيجي نتراهن، وهو ذات الإسم المطلق على الأبوم الذي سيصدر في 20 يناير القادم، ليكن أو ألبوم لعاشور في عام 2022.

علق تامر عاشور على الجزء الذي نشره لأغنية تيجي نتراهن، وقال:"جديد" وأضاف بعض من كلمات الأغنية كالآتي:" تيجي نتراهن .. إنك راجعة و إن ساعتها مُش هتلاقي حجج تقوليها ..! وإني هدور وشي يوميها .. علشان أزود على أوجاعك مليون وجْعَة!"، وأعلن بعدها أن ألبوم تيجي نتراهن مقرر نزوله للأسواق يوم 20 يناير الجاري.

ألبوم تيجي نتراهن

تعاون الفنان تامر عشور ممع عددمن الملحنين والموزعين في إنتاج ألبومه الجديد تيجي نتراهن، منهم: جمال الخولى، عمرو الشاذلى، هشام صادق، حسام سعيد، أدهم معتز، مدين، تامر على، مالكى، محمود أنور، مايكل رامى ومحمدى وفهـد، عمرو الخضرى، آسر عاشور، محمد شفيق، أحمد أمين، يحيى يوسف و سامح كريم.

تامر عاشور على السوشيال ميديا

زاد نشاط تامر عاشور في العامين الماضيين، ناتج قلة النشاطات بسبب فيروس كورونا، حيث ينشر صور وفيديوهات له باستمرار على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، وكثيرُا ما يستخدم موقع التدوينات القصيرة تويتر لنشر آراءه في المواضيع المختلفة، ومقاطع من أغانيه، وأستغل موقعه الرسمي على يوتيوب ليبُث حفل له مباشرة، أثناء الحجر الصحي في عام 2020، والتي كانت بدون جمهور، وقدم هذه الحفل لتسلية متابعيه والترفيه عنهم في ظل الظروف الصعبة التي كان يمر بها الجميع وقت الإنتشار الأول لجائحة كورونا، ويستخدم حسابه الشخصي على فيسبوك لنشر مقاطع من أغانيه وحفلاته من وقت لآخر.