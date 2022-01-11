جدة - نرمين السيد - وستقام صلوات تجنيزه بكنيسته الساعة 11 من صباح الغد عقب القداس الإلهى، بحضور نيافة الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة.
ورحل القس مكارى يونان عن عالمنا إثر إصابته بفيروس كورونا، بعد خدمة كهنوتية لأكثر من 45 عامًا.
كما أن زوجته توفيت فى صباح الجمعة الماضية متأثرة بكورونا، ونشرت الأسرة عبر الصفحة الرسمية القمص مكارى يونان على "فيس بوك"، وكانت أسرة القمص مكارى يونان طالبت الصلاة من أجل شفائه من فيروس كورونا.
وفيما يلى أبرز المعلومات عن القس مكارى يونان:
- ولد فى 1 مارس 1934.
- تم رسامته قسا فى 18 يوليو 1976 على يد مثلث الرحمات الأنبا ميخائيل مطران أسيوط السابق وخدم هناك.
- ثم انتقل بعدها للخدمة فى القاهرة بالكنيسة المرقسية بالأزبكية.
- هو واعظ شهير، وطرح العديد من الكتب، كما له أشعار ملحنة "الترانيم".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد رحيله.. معلومات لا تعرفها عن القس مكارى يونان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.