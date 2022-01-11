بعد رحيله.. معلومات لا تعرفها عن القس مكارى يونان

جدة - نرمين السيد - وستقام صلوات تجنيزه بكنيسته الساعة 11 من صباح الغد عقب القداس الإلهى، بحضور نيافة الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة.

ورحل القس مكارى يونان عن عالمنا إثر إصابته بفيروس كورونا، بعد خدمة كهنوتية لأكثر من 45 عامًا.

كما أن زوجته توفيت فى صباح الجمعة الماضية متأثرة بكورونا، ونشرت الأسرة عبر الصفحة الرسمية القمص مكارى يونان على "فيس بوك"، وكانت أسرة القمص مكارى يونان طالبت الصلاة من أجل شفائه من فيروس كورونا.

وفيما يلى أبرز المعلومات عن القس مكارى يونان:

- ولد فى 1 مارس 1934.

- تم رسامته قسا فى 18 يوليو 1976 على يد مثلث الرحمات الأنبا ميخائيل مطران أسيوط السابق وخدم هناك.

- ثم انتقل بعدها للخدمة فى القاهرة بالكنيسة المرقسية بالأزبكية.

- هو واعظ شهير، وطرح العديد من الكتب، كما له أشعار ملحنة "الترانيم".